«Галерея прогресса»: лекции Михаила Лицарева «Актуальные проблемы современной исторической науки»

ЦСИ «Галерея Прогресса» представляет проект «Курилка Гутенберга» с циклом лекций Михаила Лицарева «Актуальные проблемы современной исторической науки».

Начало лекции 15 марта 2018 г. (четверг) в 19:00. Вход свободный.

Современная историческая наука напоминает собой айсберг в океане или одинокую речку высоко в горах: неизвестно, кто и когда сможет их увидеть и увидит ли. Проблемы проявляются почти во всём, начиная от самого образования всех ступеней и заканчивая политизированностью любимой Клио дисциплиной.

Лекция «Актуальные проблемы современной исторической науки» — это не научная статья или информповод. Это исповедь молодого учёного, взирающего на историческую науку изнутри; учёного, безмерно любящего историю, с любопытством наблюдающего за происходящим.

И вслед за анонсом первой лекции хотелось бы сообщить, что цикл исторических лекций пройдёт в формате блока, состоящего из 4-х лекционных частей.

Лектор: Михаил Юрьевич Лицарев

В 2009 году окончил исторический факультет ВятГГУ (направление — Отечественная история). С 2011 по 2014 год проходил обучение в аспирантуре ВятГГУ. Преподаёт в высшем учебном заведении с 2014 года (общий педагогический стаж — 8 лет). 20 декабря 2017 года состоялась успешная защита диссертационной работы «Общественно-политическое развитие провинции в годы Первой русской революции 1905–1907 гг. (на примере Вятской губернии)» в Ижевске (УдГУ). Специализируется на социально-политических аспектах, социальной психологии и Первой русской революции 1905-1907 гг. (история России XIX-нач. XX вв.)

Режим работы Галереи:

Понедельник — пятница: 12:00 — 20:00 Суббота — воскресенье: 11:00 — 19:00 Вход свободный

Возрастные ограничения: 12+