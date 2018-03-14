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«Галерея прогресса»: лекции Михаила Лицарева «Актуальные проблемы современной исторической науки»
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«Галерея прогресса»: лекции Михаила Лицарева «Актуальные проблемы современной исторической науки» 

Vyatka-grad.ru 14 марта 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
ЦСИ «Галерея Прогресса» представляет проект «Курилка Гутенберга» с циклом лекций Михаила Лицарева «Актуальные проблемы современной исторической науки».
Начало лекции 15 марта 2018 г. (четверг) в 19:00. Вход свободный.
Современная историческая наука напоминает собой айсберг в океане или одинокую речку высоко в горах: неизвестно, кто и когда сможет их увидеть и увидит ли. Проблемы проявляются почти во всём, начиная от самого образования всех ступеней и заканчивая политизированностью любимой Клио дисциплиной.
Лекция «Актуальные проблемы современной исторической науки» — это не научная статья или информповод. Это исповедь молодого учёного, взирающего на историческую науку изнутри; учёного, безмерно любящего историю, с любопытством наблюдающего за происходящим.
И вслед за анонсом первой лекции хотелось бы сообщить, что цикл исторических лекций пройдёт в формате блока, состоящего из 4-х лекционных частей.
Лектор: Михаил Юрьевич Лицарев
В 2009 году окончил исторический факультет ВятГГУ (направление — Отечественная история). С 2011 по 2014 год проходил обучение в аспирантуре ВятГГУ. Преподаёт в высшем учебном заведении с 2014 года (общий педагогический стаж — 8 лет). 20 декабря 2017 года состоялась успешная защита диссертационной работы «Общественно-политическое развитие провинции в годы Первой русской революции 1905–1907 гг. (на примере Вятской губернии)» в Ижевске (УдГУ). Специализируется на социально-политических аспектах, социальной психологии и Первой русской революции 1905-1907 гг. (история России XIX-нач. XX вв.)
Режим работы Галереи:
Понедельник — пятница: 12:00 — 20:00  Суббота — воскресенье: 11:00 — 19:00  Вход свободный
Возрастные ограничения: 12+
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