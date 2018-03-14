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Очередная встреча участников клуба «Музыкальная Атлантида» пройдёт в библиотеке неподалёку от Лосиноостровского
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Очередная встреча участников клуба «Музыкальная Атлантида» пройдёт в библиотеке неподалёку от Лосиноостровского 

Управа района Лосиноостровский 14 марта 2018
Фото: Управа района Лосиноостровский
Концерт «Ворота Весны. Исповедь за роялем» состоится 16 марта в библиотеке №61 на Верхоянской улице неподалёку от Лосиноостровского.
Как сообщили в библиотеке, лауреат Международных и московских фестивалей искусств маэстро Андрей Катичев исполнит произведения Карла Вебера, Макса Кюсса, Гайдна, Прокофьева, а также авторские композиции.
— Также гостей ждет рассказ об истории создания знаменитых музыкальных произведений, — уточнили там.
Концертная программа начнётся в 18.15; вход свободный. Адрес библиотеки №61 — ул. Верхоянская, д. 6, к. 1. (иб)
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