Очередная встреча участников клуба «Музыкальная Атлантида» пройдёт в библиотеке неподалёку от Лосиноостровского

Концерт «Ворота Весны. Исповедь за роялем» состоится 16 марта в библиотеке №61 на Верхоянской улице неподалёку от Лосиноостровского.

Как сообщили в библиотеке, лауреат Международных и московских фестивалей искусств маэстро Андрей Катичев исполнит произведения Карла Вебера, Макса Кюсса, Гайдна, Прокофьева, а также авторские композиции.

— Также гостей ждет рассказ об истории создания знаменитых музыкальных произведений, — уточнили там.

Концертная программа начнётся в 18.15; вход свободный. Адрес библиотеки №61 — ул. Верхоянская, д. 6, к. 1. (иб)