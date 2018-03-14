В деревне Верескино в Молжаниновском районе САО обустроят детскую площадку

Решением Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский одобрено направление финансовых средств на проведение мероприятий по благоустройству детской площадки в Верескино.

На детской площадке по адресу Новосходненское шоссе, вл. 63С заменят покрытие, отремонтируют и заменят ограждение, а так же установят малые архитектурные формы: гимнастический и спортивный комплекс, детские качели, лавочки и урны.

Напомним, что ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» столичным районам выделяется финансирование, которое направляется на социально-экономическое развитие районов.

Средства по решению депутатов могут быть направлены на благоустройство, оказание адресной материальной помощи нуждающимся жителям, на организацию досуговых и спортивных мероприятий и иные нужды района. Именно из таких средств и будет проведено благоустройство детской площадки в Верескино.