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В деревне Верескино в Молжаниновском районе САО обустроят детскую площадку
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В деревне Верескино в Молжаниновском районе САО обустроят детскую площадку 

Префектура САО города Москвы 14 марта 2018
Фото: Префектура САО города Москвы
Решением Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский одобрено направление финансовых средств на проведение мероприятий по благоустройству детской площадки в Верескино.
На детской площадке по адресу Новосходненское шоссе, вл. 63С заменят покрытие, отремонтируют и заменят ограждение, а так же установят малые архитектурные формы: гимнастический и спортивный комплекс, детские качели, лавочки и урны.
Напомним, что ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» столичным районам выделяется финансирование, которое направляется на социально-экономическое развитие районов.
Средства по решению депутатов могут быть направлены на благоустройство, оказание адресной материальной помощи нуждающимся жителям, на организацию досуговых и спортивных мероприятий и иные нужды района. Именно из таких средств и будет проведено благоустройство детской площадки в Верескино.
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