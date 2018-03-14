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Хрипун рассказал о важности и безопасности вакцинации
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Хрипун рассказал о важности и безопасности вакцинации 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Вакцинация является безопасной для граждан процедурой, ее нужно делать еще с детского возраста, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Если и есть какой-то дефицит в этом вопросе, так это дефицит понимания гражданами важности и обязательности вакцинирования, в том числе и в детском возрасте», — сказал Хрипун в интервью телеканалу «Москва 24».
Он подчеркнул, что москвичи должны понимать, что прививки — это абсолютно безвредная процедура.
«Мы закупаем и импортную вакцину, и отечественную вакцину. Все бесплатно для граждан, не надо ничего покупать», — отметил Хрипун.
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