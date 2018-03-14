Приглашаем жителей и гостей района Ново-Переделкино на фестиваль «Мос/Еда!» 18 марта

На всех площадках фестиваля «Мос/Еда!» в воскресение 18 марта с 11.00 до 18.00 будут проводиться культурные и спортивные мероприятия.

Гурманы смогут угоститься 30 видами одного только адыгейского сыра, а также попробовать мягкую выдержанную качотту из Карелии.

В Ново-Переделкино для гостей фестиваля подготовили уроки рисования, мастер-класс «Волшебство», веселые старты лыжников, выступление ансамбля народной песни «Реченька», игры в « Ручеек» и хороводы под открытым небом, а также соревнования по армрестлингу и знакомство с историей родного района — всего один день из жизни жителей Ново-Переделкино. Но какой день!

Подробную информацию о мероприятиях фестиваля «Мос/Еда!», которые будут проходить в районе Ново-Переделкино 18 марта, можно посмотреть здесь.