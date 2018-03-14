Ещё
Приглашаем жителей и гостей района Ново-Переделкино на фестиваль «Мос/Еда!» 18 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приглашаем жителей и гостей района Ново-Переделкино на фестиваль «Мос/Еда!» 18 марта 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 14 марта 2018
На всех площадках фестиваля «Мос/Еда!» в воскресение 18 марта с 11.00 до 18.00 будут проводиться культурные и спортивные мероприятия.
Гурманы смогут угоститься 30 видами одного только адыгейского сыра, а также попробовать мягкую выдержанную качотту из Карелии.
В Ново-Переделкино для гостей фестиваля подготовили уроки рисования, мастер-класс «Волшебство», веселые старты лыжников, выступление ансамбля народной песни «Реченька», игры в « Ручеек» и хороводы под открытым небом, а также соревнования по армрестлингу и знакомство с историей родного района — всего один день из жизни жителей Ново-Переделкино. Но какой день!
Подробную информацию о мероприятиях фестиваля «Мос/Еда!», которые будут проходить в районе Ново-Переделкино 18 марта, можно посмотреть здесь.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение