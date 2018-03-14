Какие сюрпризы приготовили гренадеры для фестиваля «Спасская башня»

Нет, это совсем не то, что вы подумали. Женщинам вход сюда действительно запрещен, но причина вполне уважительная: в этом скромном доме обосновался клуб «Старые гренадеры», и по четвергам именно эти джентльмены позволяют себе под рюмочку отвести душу. Причем если учесть, что общество основано 269 лет назад (!), то этим бравым ребятам есть что вспомнить, о чем поговорить.

Да, «гренадеры» — одно из самых древних военно-исторических объединений Европы. Этот, как сейчас принято говорить, кружок по интересам возник на патриотической волне в середине XVIII века, избрав своим девизом слова: «Отечество. Семья. Дружба». И ведь не промахнулись с этим девизом основатели: сколько времени прошло, а ни одно из трех слов девальвации не подверглось. Даже в период французской оккупации «гренадеры» продолжали встречаться, правда, делали это тайно.

Я стал их гостем в связи с тем, что представители клуба примут участие в Международном фестивале «Спасская башня», они продемонстрируют приемы обращения со старинными мушкетами, покажут построения, а их музыканты грянут те самые военные марши и песни, что по четвергам звучат в гренадерском ресторане.

47-летний Пол Брон занимает одну из руководящих должностей в Министерстве обороны Швейцарии, однако здесь он всего лишь сержант роты гренадеров, чем очень гордится. Пол хорошо говорит по-русски, много раз был в Москве, он и стал моим гидом в этот незабываемый вечер.

Сначала мы отправились по закоулкам того дома, где расположен клуб. В гостиной он обратил мое внимание на стенд с разноцветными карточками: на них указаны имена и фамилии всех членов этого достопочтенного заведения. Всего таких карточек — чуть больше тысячи. Средний возраст гренадеров — за пятьдесят лет, а самому пожилому на сегодня — девяносто два. Больше сотни — отец с сыном, хотя есть и целые династии: дед — отец — сын.

К ресторану примыкает большой зал со сценой, где проходят все крупные собрания членов клуба, кстати говоря, иногда, например в Рождество, здесь устраиваются семейные праздники с приглашением жен.

На Красной площади гренадеры дадут залп из тридцати двух ружей

Но самое интересное — в подвале. Здесь у них устроен самый настоящий арсенал, хранилище старинных мушкетов, сабель, гренадерской амуниции. Все ружья в исправном состоянии — бери и стреляй, хотя им без малого двести лет. Эти мушкеты были сняты с вооружения в конце XIX века и тогда же переданы армией на бессрочное хранение клубу. Длина такого «ствола» 1 метр 49 см, вес четыре кг. Пол достал откуда-то пакетик с порохом, показал, как надо заряжать мушкет, пояснил:

— Мы все это продемонстрируем зрителям на Красной площади и произведем одновременный залп из тридцати двух ружей. Холостой, конечно.

— Вы, что же, и порох с собой привезете? — удивился я.

— Нет, порох будет русский.

Здесь же, в подвале, есть тир, комната для хранения музыкальных инструментов и барабанов. В Москву кроме гренадерской роты приедут тридцать музыкантов и двадцать два барабанщика — шоу обещает быть красочным.

— Насколько я знаю из исторических источников, раньше в гренадеры отбирали исключительно сильных и рослых мужчин, ведь им предстояло метать в противника гранаты. А как у вас с этим делом? Есть ограничения?

— Вы правы, прежде существовали довольно жесткие требования. Это была элита войск. Кстати, кроме умения читать, писать, обладания отменным здоровьем кандидат в гренадеры не мог быть рыжим.

— Это почему? — Я отчего-то обиделся за Чубайса.

— Тогда рыжие считались слабаками. Но у нас — демократия. Если ты законопослушный гражданин Швейцарии, перешагнул рубеж восемнадцать лет и у тебя есть два поручителя из числа старых членов клуба, то добро пожаловать в гренадеры. Двести франков — вступительный взнос, еще триста — ежегодная плата.

— И что человек получает взамен? Кроме старинной формы и древнего ружья?

— Возможность дружеского общения. Вы же видели, какая теплая атмосфера царит на наших встречах. Внутри общества «Старые гренадеры» есть еще масса маленьких клубов по интересам: стрелковый, подводников, гребцов, фанатов старых автомобилей, любителей игры в пинг-понг и петанк, картежников, курильщиков сигар. Но все же самые главные подразделения — это рота гренадеров, взвод саперов, оркестр и группа барабанщиков. Слава об их публичных выступлениях разнеслась далеко за пределы Альп, гренадеры шагали по площадям и брусчаткам Китая, Аргентины, Канады, Италии, Франции.

…Тут у Пола зазвонил мобильный телефон. И знаете, каким оказался этот рингтон? «Прощание славянки» — вот какой неожиданный музыкальный привет прозвучал в центре Женевы, подсказав мне следующий вопрос:

— Какие сюрпризы вы готовите для фестиваля «Спасская башня»?

— О, даже не сомневайтесь — они будут, мы очень ответственно готовимся к своей второй поездке в Москву. Первая состоялась четыре года назад, и мы были потрясены радушием москвичей, их душевностью и открытостью. А какая удивительная атмосфера царила за кулисами этого грандиозного праздника! Рядом с нашей палаткой был шатер оркестра ВМФ России, его дирижер прекрасно говорил по-французски, у нас было замечательное общение.

Похоже, что и в этом году общение будет ничуть не хуже. Причем на взаимной основе.

Кстати

Швейцарская Конфедерация, которая традиционно считается чуть ли не самым миролюбивым государством в мире и традиционно соблюдает нейтралитет, тем не менее очень много внимания уделяет вопросам своей обороны. Каждый гражданин мужского пола обязан пройти обязательную воинскую повинность. Все мужчины в возрасте до 50 лет считаются резервистами, держат дома боевое оружие и в случае необходимости могут в течение двух суток развернуться в армию численностью более полутора миллионов штыков.