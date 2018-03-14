Уикенд в Петербурге с 15 по 18 марта

Новая Лара Крофт в исполнении Алисии Викандер , показ финалистов нашей премии «Новые имена в моде», несколько отличных концертов и ретроспективы Бертолуччи и Торнаторе — как весело провести эти выходные в городе.

Пт 16 марта Сб 17 марта Вс 18 марта

14-16 марта-апреля Мраморный дворец

Видеоработы Пипилотти РистВ рамках серии выставок «Видеоискусство в Мраморном дворце» покажут работы швейцарской художницы Пипилотти Рист «Я не из тех девушек, что будут скучать», «Ты назвал меня Джеки» и «Я жертва этой песни». В них она сочетает эстетику видеоклипов и традиции перформанса. Художница запечатлена на видео как звезда, исполняющая кавер-версии хитов.

с 15 марта

Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» / Tomb RaiderВозвращение культовой героини компьютерной игры на киноэкраны — на этот раз Ларой стала Алисия Викандер. 21-летняя дочь погибшего семь лет назад археолога Ричарда Крофта работает курьером и дерется на ринге. В пустующем особняке она находит послание от отца, которое заставляет ее заняться расследованием его загадочной смерти.

с 15 марта

Фильм «Леди Берд» / Lady BirdСама сыгравшая в десятке картин о воспитании чувств, звезда мамблкора и кумир миллениалов Грета Гервиг дебютировала в режиссуре трогательной, остроумной и полуавтобиографичной драмеди в духе «400 ударов» и «Отрочества». Юная Кристин ( Сирша Ронан ) пытается вырваться из родного сонного Сакраменто.

с 15 марта

Джонни Депп. Фильм «Шерлок Гномс» / Sherlock GnomesДжон Стивенсон, занимавшийся режиссурой первого мультфильма «Кунг-фу панда», снял анимационную картину о садовых гномах, которых пытается спасти от уничтожения сыщик Шерлок Гномс. В оригинале героев озвучивают Эмили Блант

с 15 марта

«Отпетый мачо» / Gun ShyКомедийный боевик с Антонио Бандересом и Ольгой Куриленко о рок-звезде, у которого на отдыхе в Чили преступники похищают жену. Он готов выплатить выкуп в миллион долларов, но против неожиданно выступает пытающийся добиться повышения местный консул.

с 15 марта

Фильм «До свидания там, наверху» / Au revoir là-hautВ прокат выходит экранизация бестселлера Пьера Леметра (за которую писатель получил Гонкуровскую премию). Главную роль сына миллионера и талантливого художника, который отправляется на фронт, сыграл Науэль Перес Бискайяр. Засветилась в ленте и новая звезда современного французского кино Мелани Лоран , она же Шошанна Дрейфус из «Бесславных ублюдков».

15-29 марта-апреля МИСП

Выставка «Одинокие странники»В МИСП с четверга открывается персональная ретроспектива Петра Конникова. В его картинах город выглядит как сцена, на которую выходят те самые, вынесенные в заглавие выставки, «одинокие странники». В экспозиции покажут сотни картин, арт-объектов и архивных фото.

15 марта 19:00 ДК им. Горького

Фестиваль «Триумф Джаза»В рамках международного фестиваля Игоря Бутмана «Триумф Джаза» в четверг в Петербург приедут мировые звезды джазовой музыки. На сцену ДК им. Горького выйдут трио легендарного американского джазового пианиста, композитора и продюсера Боба Джеймса, соул-музыкант Тони Момрелл, квинтет Роя Харгроува и сам Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром.

15 марта 19:00 ДС «Юбилейный»

Концерт Evanescence с симфоническим оркестромАмериканская группа Evanescence, кумиры подростков 2000-х, выступит с симфоническим оркестром. На концерте в «Юбилейном» музыканты представят свой новый альбома Synthesis.

15 марта 20:30 Эрарта

Стенд-ап Олега КуваеваАвтор «Масяни», мультипликатор и комик Олег Куваев выступит со стендап-представлением «Как Фанера над Амстердамом». Пока это самостоятельный перфоманс, но в его планах сделать три моноспектакля, посвященных любимым городам. На очереди — Петербург и Тель-Авив.

16-21 марта-апреля Anna Nova

Выставка «Музей ядов» В галерее Anna Nova в пятницу откроется экспозиция Ильи Федотова-Федорова. «Музей ядов» — проект на стыке археологии, биологии и искусства. В нем художник представил интернет как новую среду обитания человека, где место ядовитых животных и растений занимает информация, которая вполне может оказаться смертельной.

16-17 марта киноцентр «Родина»

Спецпоказы фильмов Джузеппе ТорнатореВ пятницу и субботу в «Родине» покажут на большом экране две картины итальянского классика Джузеппе Торнаторе. 16 марта в 19:20 — фильм «Малена», сделавший иконой и мировой звездой Монику Беллуччи . 17 марта в 19:00 — ленту «Новый кинотеатр „Парадизо“», получившую «Оскар» в 1990 году как лучший фильм на иностранном языке.

16 марта 20:00 Музей Звука

Концерт и лекция «Святая Лючия и Другой»В Музее Звука пройдет лекция-презентации книги «Приглашение к Реальному: культурологические этюды» ее автора, переводчика Александра Черноглазова. На ней он расскажет, чем важно предание о выколовшей себе глаза Святой Лючии и причем тут Жорж Батай , а музыканты « {instead} ensemble» сыграют музыкальную импровизацию.

16 марта 20:00 «Клуб»

Концерт «Эксперимент»В пятницу в «Клубе» на Боровой, 116 пройдет «Эксперимент», первый из серии пятничных концертов, посвященных современной экспериментальной музыке. Выступят итальянец Даниэле Мана, туринский музыкант, выпустивший в прошлом году пластинку на лейбле Hyperdub Records, Диана Буркот (rosemary loves a blackberry) и Станислав Шарифуллин, лауреат премии Курехина, выступающий под псевдонимом HMOT.

16 марта 19:00 Александринский театр

16-17 марта 19:00 «Аврора»

16 марта 18:00 Дом Книги

Лекция Татьяны Черниговской и Дмитрия ВолковаВ пятницу в рамках просветительского проекте Lakhta View в Доме Книги профессор СПбГУ Татьяна Черниговская побеседует с философом и бизнесменом Дмитрием Волковым о принципах работы мозга.

16 марта 20:30 Эрарта

Концерт Леонида Федорова и Владимира ВолковаЛидер «АукцЫона» Леонид Федоров и контрабасист Владимир Волков выступят в пятницу в Эрарте. Музыканты неодкратно сотрудничали и записали вместе более десятка пластинок, в которых органично переплетаются фолк, академическая музыка и фри-джаз.

17 марта 11:00 Новая Голландия

День открытых дверей в «Бутылке» на Новой ГолландииВ субботу на третьем этаже здания «Бутылка» на Новой Голландии, где находятся спорт— и танцевальные студии и салоны, пройдет день открытых дверей, посвященный красоте и здоровью. Будут проводиться ознакомительные тренировки, мастер-классы и розыгрыши. Кроме того, в студиях и салонах будут действовать специальные предложения на покупку абонементов и услуг. Участие бесплатное для всех посетителей острова, на мероприятия с ограниченным количеством участников требуется предварительная запись.

17 марта 12:00 «Ткачи»

Фестиваль «Кинокухня»Блюдами из «Звездных войн» и «Игры престолов» накормят на «Кинокухне» 17 марта в «Ткачах» пройдет фестиваль еды из кинофильмов. В «меню» — деликатесы Вестероса, любимые пончики Гомера Симпсона, японские блюда из фильмов Миядзаки, зеленое вино с Альдеры из «Звездных войн» и спагетти с мясными соусом из «Крестного отца».

17 марта 15:00 пространство «Легко-Легко»

Благотворительная лекция Аси КазанцевойНаучный журналист и популяризатор науки Ася Казанцева прочитает лекцию в пространство «Легко-Легко» (Большая Пушкарская ул., 10) по нейробиологии в пользу фонда AdVita. Она расскажет, помогает ли воздействие на нейроны лучше запоминать и анализировать информацию. Вход по предварительной записи за рекомендуемое пожертвование от 500 рублей (для студентов — от 300 рублей). Количество мест ограничено.

17 марта 19:00 Opera

Концерт FinkВ субботу в клубе Opera сыграет британский автор-исполнитель Fink, органично работающий сразу в нескольких жанрах — блюз, рок, фолк, поп-инди, чилаут и электроника. Концерт в Петербурге пройдет в рамках тура в поддержку альбома Resugram.

17 марта 18:00 ЦВЗ «Манеж»

Показ финалистов проекта «Новые имена в моде-2018» и Mercedes-Benz Fashion DayВ субботу в Петербурге пройдет Mercedes-Benz Fashion Day — ежесезонное однодневное мероприятие, ставшее продолжением Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Свои шоу в ЦВЗ «Манеж» устроят бренды L’Erede, Ianis Chamalidy, VIKKI (Victoria Afanaseva) и Igor Gulyaev. Главным событием дня станет показ финалистов нашего проекта «Новые имена в моде-2018», который начнется в 20:00. Коллекции молодых дизайнеров, которые отобрали наши читатели и экспертный совет, представят медийные персоны: каллиграф Покрас Лампас, солистка группы IOWA Катя Иванчикова, художница и блогер Лена Шейдлина, певица Шура Кузнецова, актер Никита Волков и другие.

17 марта 16:00 Музей стрит-арта

Фестиваль независимой музыки «Смерть Фест»В субботу в Музее уличного искусства пройдет фестиваль независимой музыки «Смерть Фест» от группы «Психея» и команды клуба «Лес Villa». Помимо самих альт-рокеров, выступят Halshug, Dead Man Tells, Volan, Inventor, Stubborn, Jars и многие другие.

17-18 марта

Концерты группы «Хлеб»Авторы нетленного хита «Чай, сахар», группа «Хлеб» выступит в Петербурге два дня подряд. В субботу — в клубе «А2» с программой «Пушка», а в воскресенье в «Авроре», где устроят весенний рейв.

17 марта 23:00 «Кузня»

Вечеринка с Энди Батлером из Hercules & Love AffairВ субботу в «Кузне» выступит Энди Батлер из Hercules & Love Affair. На новом альбоме, вышедшем несколько месяцев назад, он рассказывает о своих зависимостях, потере друзей и том, как с этим боролся. В создании пластинки ему помогали солист The Horrors, ливанская инди группа Mashrou' Leila, исландская группа Sísý Ey. Со-продюсером альбома стал москвич Леонид Липелис, который также выступит 17 марта, как и арт-директор клуба Кирилл Сергеев

17 марта 23:55 Mosaique

Вечеринка PulseВ субботу в Mosaique на вечеринке из серии «Pulse» лайв сыграет немецкий музыкант, резидент Uncanny Valley и основатель Rat Life Records — CREDIT 00. Компанию ему составят резиденты и частые гости лайн-апов клуба Moralez, Boseg и Youkovskiy, а также участник формации Electro Music Coalition — Prisheletz.

18 марта 13:00 «Голицын Холл»

Дневной рейв «Пауза»В воскресенье в «Голицын Холл» пройдет денвной рейв «Пауза». На нем сыграет лайв Даня Надеев (Rouborgen) своей кассетной коллекцией порадует Митя Клочков (Буцефал), а Настя Дружинина (Аркадия) и Степы Якушева устроят dj-сеты.

18 марта 14:00 Актовый зал СПбГУ

Лекция Юрия БыковаРежиссер Юрий Быков выступит в воскресенье в СПбГУ. Автора фильмов «Дурак» и сериала «Метод» расскажет про свою новую картину «Завод», философию и взгляды на жизнь. Вход свободный по регистрации. При себе нужно иметь паспорт.

18 марта 17:00 «А2»

Фестиваль уличных баттлов «Tricka и Зрелищ»В воскресенье в «А2» пройдут выступления-соревнования и шоу в трех танцевальных направлениях: трикинг, брейкинг и хип-хоп. В Петербург приедут звезды этих направлений из Португалии, Польши, Нидерландов и США — Kuzya Pro Bboy, Danny Etkin, Jacob Pinto, Sam Kojo Plummer. Кроме того, вместе с танцорами-финалистами выступят Mussorgsky Jazz Orchestra и группа Krec, а также пройдет баттл звезды Михайловского театра Марата Шемуинова и хип-хоп-команда «158 Crew».