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Юные самарцы покоряют сердца слушателей игрой на ложках
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Юные самарцы покоряют сердца слушателей игрой на ложках 

ТРК Губерния 14 марта 2018
Эти ложки — не для каши, а для музыки. Деревянные, расписные, маленькие, большие да звонкие. С их помощью умельцы извлекают целую палитру звуков: от приглушённых до насыщенных. И если чемпионат мира по футболу в 2010 запомнился всему миру оглушительным рёвом вувузел, то теперь главным музыкальным инструментом болельщика вполне могут стать ложки.
С древнейшими ударными виртуозно справляются участники ансамбля «Лель». Коллектив существует уже 20 лет. Это большая творческая лаборатория, где возрождают традиции исполнительского мастерства. Есть несколько составов: этот — младший. Он был сформирован на базе 144-й школы. И если поначалу юным артистам было тяжело справляться даже с двумя ложками, то теперь в ход идёт необычная шкатулка с целым набором инструментов. «Для игры на ложках мы используем вот такие пеньки. В них входят парные ложки», — поделился участник ансамбля Игнат Инюцын.
Идею превратить класс в полноценную творческую единицу предложил преподаватель. И теперь без коллектива не обходится ни один школьный концерт. «Они в классе держат ложки. Если я включаю какую-то музыку, у них сами собой руки достают ложки, они начинают стучать. Мало того, это наша любовь, если мы выходим куда-то на выступление в школе или ещё куда-то, нас с удовольствием принимают», — рассказала учитель начальных классов школы № 144 Татьяна Калинина.
Руководитель ансамбля «Лель» Лилия Михайловна отметила одаренность юных музыкантов: «Тут, как ни странно, всматриваться нечего. Все дети талантливые. Они все ритмичные, у них музыкальный слух».
Родители поддержали начинание: помогли приобрести яркие костюмы, атрибуты. И не пожалели. Учебе ложки не мешают, даже наоборот. «Они стали увереннее чувствовать себя на сцене, они не боятся выйти и показать свой талант, своё умение. И это же развивает мелкую моторику. У нас очень улучшилось письмо после того, как начали играть на ложках», — не смогла скрыть радость мама участницы ансамбля Светлана Сазонова.
Уже есть и серьёзные достижения. Так, младший состав ансамбля завоевал первое место на конкурсе «Рождественские звёзды» в Москве. И теперь лелеют мечту давать концерты на ведущих площадках региона, страны, и даже побывать за рубежом.
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