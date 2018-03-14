Жительницам Соколиной горы подарили концертную программу «Раскрыты снова акварели»

В районной библиотеке №84 состоялась авторская программа поэтессы Натальи Кучеровской и композитора Аркадия Лебедева.

— Поэзию Натальи Кучеровской отличает лирическая музыкальность, а проникновенный и удивительный голос просто заворожил наш небольшой, но благодарный зал, — отметили сотрудники библиотеки по итогам концертного выступления. Слушательницы из Соколиной горы тепло приняли авторскую программу, представленную на площадке библиотеки на Щербаковской улице.

Аркадий Лебедев написал множество песен на стихи Натальи Кучеровской. В их числе такие произведения: «Как жаль, что нынче письма не в ходу», «Как хорошо», «Я слушаю дождь», «Бежит дорога» и другие. Оба творческих человека награждены медалью «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе».

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».