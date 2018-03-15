Сыгравший дворецкого в «Моей прекрасной няне» Борис Смолкин поделился воспоминаниями о работе с Любовью Полищук 

Пару недель назад Борис Смолкин отметил юбилей. Актеру исполнилось 70-лет. Уже 20 лет он счастлив в браке с женой Светланой, которая значительно его моложе. Недавно артист признался, что встретить ее было чудом и теперь он ее бережет. Ранее он был женат на Марии Кузнецовой, с которой познакомился еще во время учебы. Сейчас их общему сыну Владимиру 43 года. Хоть они в разводе уже много лет, им удалось сохранить хорошие отношения.
Недавно Смолкин дал интервью, в котором поделился воспоминаниями о съемках сериала «Моя прекрасная няня». Именно эта картина дала возможность актеру активно сниматься после 55 лет. По его словам, в проект он попал случайно. Друзья позвали его на кастинг, и на протяжении нескольких месяце он мотался из Питера в Москву на пробы. Позже выяснилось, что его утвердили моментально, а ездить заставляли, чтобы посмотреть на то, как Борис Григорьевич смотрится с другими актерами. Он также признался, что особенно приятно ему было работать с Любовью Полищук.
Борис Смолкин с Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым / фото: кадр из сериала
Актер отметил, что и раньше был с ней знаком, но не подозревал, что она тяжело больна. «Только под конец начал замечать, насколько ей плохо, как сильно ноет спина. Люба-то даже от коллег это старалась скрыть. Привозили ее на площадку, она брала себя в руки и шла в кадр», — рассказал Смолкин. Он также вспомнил, что только на финальной сцене со свадьбой, Полищук тихонечко попросила разрешения, чтобы присесть. Актер, отметил, что все шли на встречу артистке. Сейчас Борис Георгиевич продолжает ходить на кастинги, но признается, что часто получает отказы, об этом он рассказал EG.ru. Напомним, что Любовь Полищук скончалась в 2006 году после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.