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В Старом Крюково прошло занятие Литературного кружка
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В Старом Крюково прошло занятие Литературного кружка 

Управа района Старое Крюково 14 марта 2018
Фото: Управа района Старое Крюково
Тема занятия литературного кружка Отделения социальной реабилитации района Старое Крюково — «Мастера слова. Оскар Уайльд и Иван Бунин
Иван Алексеевич Бунин является ярчайшим представителем «серебряного века» отечественной литературы. Узнав интересные факты из жизни писателя каждый, кто увлекается его творчеством, сможет ближе познакомиться с этим замечательным человеком. Нобелевский лауреат, первый писатель— эмигрант, которого начали печатать в СССР, создатель многих антифашистских произведений.
Оскар Фингал О, Флаэрти Уиллс Уайльд— один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода, одна из ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма. Как писал один студент после его лекции в колледже: «У него великолепная дикция, и его способности к изъяснению своих мыслей достойны высших похвал. Фразы, которые он произносит, благозвучны и то и дело вспыхивают самоцветами красоты…»
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