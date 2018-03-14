В Старом Крюково прошло занятие Литературного кружка

Иван Алексеевич Бунин является ярчайшим представителем «серебряного века» отечественной литературы. Узнав интересные факты из жизни писателя каждый, кто увлекается его творчеством, сможет ближе познакомиться с этим замечательным человеком. Нобелевский лауреат, первый писатель— эмигрант, которого начали печатать в СССР, создатель многих антифашистских произведений.

Оскар Фингал О, Флаэрти Уиллс Уайльд— один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода, одна из ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма. Как писал один студент после его лекции в колледже: «У него великолепная дикция, и его способности к изъяснению своих мыслей достойны высших похвал. Фразы, которые он произносит, благозвучны и то и дело вспыхивают самоцветами красоты…»