Кто родился 15 марта

Жорес Иванович Алфёров (88 лет), член Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Учёный-физик. Лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года. Работал в Ленинградском физико-техническом институте (ныне — Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН ). Преподавал в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Занимал пост вице-президента Российской академии наук. С 1997 года является ректором Санкт-Петербургского академического университета — научно-образовательного центра нанотехнологий РАН. Автор более 600 научных работ, 3 монографий, 50 изобретений.

Избирался депутатом Государственной Думы II, III, IV, V и VI созывов. В настоящее время Жорес Алфёров — самый старший по возрасту среди депутатов нижней палаты российского парламента.

Александр Леонидович Сидоров (66 лет), член Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Занимал пост мэра г. Сургут. Избирался депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской областной Думы. Являлся Уполномоченным по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, исполнительным директором Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».

Ваха Абуевич Агаев (65 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Был председателем совета директоров Расчетно-кредитного банка , возглавлял ООО «Юг-Нефтепродукт». Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва.

Ростислав Эрнстович Гольдштейн (49 лет), член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Являлся заместителем председателя Государственного совета Республики Коми, возглавлял комитет Госсовета по социальной политике. Избирался депутатом Государственной Думы V и VI созывов. С сентября 2015 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Еврейской автономной области.

А ещё в этот день родились:

Герберт Александрович Ефремов (85 лет), инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники. Более 60 лет работает в Военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» (ранее — ОКБ-52, ЦКБ машиностроения). Прошел путь от инженера до генерального директора и генерального конструктора предприятия. Сегодня он является почетным генеральным директором и почетным генеральным конструктором корпорации.

Герберт Ефремов принимал непосредственное участие и руководил процессом создания противокорабельных комплексов (П-35, П-120), крылатых ракет «БраМос», «Оникс», межконтинентальных баллистических комплексов УР-100, УР-100 Н, автоматической станции «Протон», орбитальных станций серии «Салют» и других.

Ефремов — первый и единственный обладатель званий Героя Социалистического Труда и Героя Труда Российской Федерации.

Борис Асафович Мессерер (85 лет), театральный художник. Академик Российской академии художеств. Народный художник РФ. Автор сценографии более 250 спектаклей, которые были поставлены во МХАТе, Большом театре, «Современнике», Театре сатиры и других. Художник-постановщик фильмов «Двенадцать стульев», «Лев Гурыч Синичкин», «Романовы. Венценосная семья».

Леонид Андреевич Ильин (90 лет), ученый-радиолог. Академик РАМН и РАН. Основные научные исследования учёного посвящены радиационной медицине: созданию лекарственных препаратов и средств защиты человека от воздействия гамма-нейтронного излучения, разработке медико-гигиенических проблем защиты профессионалов и населения при создании и освоении новых атомных технологий и в случае радиационных аварий. Благодаря работам Ильина и его учеников были созданы, испытаны и внедрены высокоэффективные препараты для профилактики и лечения острых радиационных поражений. Занимал посты директора и научного руководителя Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна, вице-президента Академии медицинский наук СССР.

Юрий Васильевич Бондарев (94 года), писатель. Участник Великой Отечественной войны. Его первый сборник рассказов вышел в 1953 году и довольно скоро он стал одним из наиболее печатающихся советских авторов. Юрий Бондарев — автор романов «Тишина», «Горячий снег», повестей «Батальоны просят огня», «Последние залпы» и др. Многие его произведения экранизированы. Совместно с Оскаром Кургановым Юрий Бондарев написал сценарий к киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение».