Покажи свой Instagram: рассматриваем фасады тюменских домов, которые похожи на киношные декорации

О том, что красивые деревянные домики есть в исторической части Тюмени, знают все. Но лишь немногие умеют среди прочих городских построек отыскать настоящие архитектурные бриллианты. Или талантливо сфотографировать обычную высотку, которая точно покажется вам невероятно крутой. Из сотен тысяч кадров про жизнь в городе на Туре мы выбрали те 10, что похожи на кадр из фильма. В главной роли — обычные дома. Высотки и одноэтажки, современные и с налётом старины. Каждого архитектурного «актёра» можно рассматривать бесконечно долго. Предлагаем сделать это прямо сейчас.

Город-сказка, город-мечта Вот так едешь, идёшь или бежишь вечером по центральным улицам города, а вокруг всё залито неоновым светом огней. Алым светятся скромных расцветок дома, лимонно-жёлтым — дорога и тротуары. Если бы здесь снимали кино, это был бы добрый фильм. Непременно с хеппи-эндом. Или нет?

Публикация от Ольга (@solo.12.12) Мар 11, 2018 в 11:39 PDT Прости, но это не Петербург Есть здесь камень для предсказания погоды, уличный фонарь с витым кованым декором и резная дверь. Если открыть её, попадёте на развеселую вечеринку. Можете, конечно, представлять, что это современный бал. Девушки в сверкающих украшениях, как и всегда. Мужчины в джинсах, и никаких тут фраков со шляпами.

Публикация от S•A•S•H•A • lifestyle&flatlay (@walking__away) Фев 22, 2018 в 4:47 PST Высокий терем для современной боярыни В деревне Казарово стоит этот домик. Про него режиссёр фильм снимать бы не стал, а предложил сделать мультик. Этот мезонин — покои царевны. Для вышивания там, например, и любования всем, что творится вокруг.

Публикация от Саня (@sun_chick) Фев 21, 2018 в 3:17 PST Как Карлсон, который живёт на крыше Ночная Тюмень с высоты похожа на огромную позолоченную мозаику, которую хочется прикрепить на стену и любоваться. Автор кадра отправил в полёт квадрокоптер, который помог сделать этот снимок. Можно попытаться сосчитать, сколько автомобилей есть на этом фото. Это непросто. Мы предупредили.

Публикация от rekutin (@rekutin) Дек 6, 2017 в 5:36 PST Доброе утро! Просыпайся скорее и посмотри, красиво как На этом стоп-кадре из жизни улицы 50 лет Октября есть что-то от советского кино. Цветовая палитра как у плёночных снимков. Размеренность, порядок и никакой спешки. И машин, смотрите, как мало на дороге. Сейчас увидеть такое — большая редкость.

Публикация от STEPAN VETOSHNIKOV (@akki12) Фев 21, 2018 в 8:48 PST Зефирно-карамельный дворец для принцессы На фоне этого дома можно снимать молодёжное что-нибудь. Про первую любовь, девичью дружбу и всё такое. И даже если фильм получится скучноватым, красивая картинка всё спасёт. Но это не точно.

Публикация от Julia | 19 y. o. | Lifestyle🛵 (@ptenecz) Мар 1, 2018 в 4:41 PST Будущее рядом. Просто выгляни в окно Согласитесь, видавшая виды, но по-своему уютная хрущёвка на фоне высоток-близнецов выглядит очень контрастно. Тут снимаем фильмец в жанре фантастики. Декорации готовы, массовка ждёт своего звёздного часа. Камера! Мотор!

Публикация от Ksenia (@0v3rcast) Дек 31, 2017 в 10:18 PST Мой район, ты — просто космос Если снимать тут кино, вариантов есть два. Про нашествие иноземных существ или праздничное чудо, когда у главных героев волшебным образом сбываются все мечты. Что вам больше по душе? Пишите в комментарии, будем ждать.

Публикация от Eugene Schultz (@eschltz) Янв 24, 2018 в 10:41 PST Для тех, кто верит в чудо Заснеженная Тюмень выглядит уютно. Особенно если смотреть на это всё великолепие из окна. А можно выбраться на неспешную прогулку и случайно сделать вот такой кадр. Секрет в снежинке, которая попала на объектив. Но мы вам ничего не говорили, ладно?

Публикация от ᴀɴᴅʀᴇʏ ʟɪ тюмень (@andrey.li) Мар 11, 2018 в 10:30 PDT Под звуки пианино и чтение стихов наизусть У сталинок есть особый шарм, который не спутать ни с чем. Кажется, что вон в той квартире на последнем этаже всё так же живёт семья профессора, а на первом — маленькая дочка известного писателя учится играть простенькую пока мелодию. А если зайти внутрь, под потолком отыщем без труда ту самую лепнину из середины прошлого столетия. Можно снимать тут ностальгическую мелодраму. Или просто остановиться, сделать кадр и дальше шагать по любимому городу.

Публикация от 𝐕. (@vicky_od) Дек 13, 2017 в 2:07 PST Тоже хотите увидеть свой инста-кадр в тематической подборке на нашем сайте? Присылайте нам ссылки на свой аккаунт в сообщения нашей группы в VK. Тема следующего выпуска с картинками — граффити на улицах Тюмени. Ждём ваши великолепные снимки и готовимся любоваться красотой вместе с вами! И обязательно загляните в наш Instagram-аккаунт. Ежедневно мы публикуем здесь интересные кадры из жизни нашего города.