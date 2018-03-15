Философия деревни. Когда село было «живым»

Село Дмитриевка Гурьевского района местные жители называют «жертвой оптимизации»: сначала там закрыли клуб, потом библиотеку и магазин. Теперь несколько раз в неделю приезжает «библиобус» и «автолавка». В селе с постоянным взрослым населением около сотни человек даже избирательного участка давно нет: нужно или ехать в ближайший посёлок или «заказать» урну и бюллетени к себе домой.

Ближайшая «цивилизация» находится в пяти километрах — в посёлке Урск. Там магазины, амбулатория, поселковая администрация, Дом культуры и т.д. До районного центра — Гурьевска — 60 км. Селяне рассказали корреспонденту « АиФ в Кузбассе», как жить без магазина, чем заниматься в умирающей деревне и как реализовать себя вдали от города.

Два Кадиллака

Автобус в Дмитриевку ходит два раза в день: утром и вечером. Старенький холодный пазик, весь в заплатках, то и дело «чихает» и, кажется, вот-вот развалится на ходу. «Я на остановке пакет забыла! Там же вино!» — вдруг вспоминает пассажирка, которая едет из Урска поздравить свекровь с 8 Марта. Вряд ли городской маршрутчик будет ждать, пока женщина заберёт забытые вещи. В селе проще. Десять минут, и снова ковыляем до деревни. Улицы Дмитриевки совсем не многолюдны даже в выходной день. Только дворовые собаки бегают по натоптанным дорожкам и лениво лают на случайного прохожего. «Лет 15 назад село было „живым“. Работал магазин, вечерами открывали клуб, можно было прийти поиграть в бильярд или теннис, потанцевать. Ребятишки пропадали в библиотеке», — объясняет пустынность сельских улиц местная жительница Светлана Девятирикова.

свободное время остаётся только ходить в гости к соседям или «прогуляться» до автолавки. Машина с продуктами приезжает три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Если раньше товаров было много, то теперь ассортимент оскудел. Местные жители связывают это с тем, что односельчане любят брать продукты «в долг», а вот возвращать деньги не спешат. «Мы всё необходимое набираем на месяц в городе, когда едем получать „опекунские“. Нанимаем машину. Хлеб ребятишки покупают в Урске, на переменках бегают в магазин. На выходных или на каникулах запрягаем лошадь и едем в посёлок. Держим корову, свиней и кур. Поэтому молоко, яйца и мясо у нас своё», — рассказывает Светлана Николаевна. Женщина воспитывает пятерых детей: родную дочь и племянников.

«Нынче повезло, что снега выпало немного. Не приходится преодолевать сугробы. В прошлом году заметало так, что бани не было видно. К зиме вообще нужно основательно готовиться. В прошлом году к лету осталось 2,5 тонны угля, взяла ещё пять и думала, что хватит на зиму. Да прогадала, в феврале уголь закончился, пришлось мешками покупать и с трассы возить на своём Кадиллаке — лошадь у нас главный транспорт в семье», — рассказывает о сельской жизни Светлана. О переезде в город тем не менее женщина даже не задумывается. Говорит, что размеренная жизнь уже вошла в привычку, а от шумного города болит голова. «Многие жалуются, что в деревне жить невозможно… Не согласна с этим. Нужно просто меньше ныть, а больше работать. Конечно, хочется, чтобы и ферма была, и поля не зарастали крапивой и репейником» — говорит Светлана Николаевна.

«Людей отучили работать»

Компанию дворовым собакам на улицах Дмитриевки составляют худощавые козы. В поисках пропитания они кое-как бредут по заснеженным тропинкам. Их почему-то выпускают хозяева, хотя снег ещё не сошёл. Голодные животные запрыгивают в соседские сеновалы. К этому в деревне уже привыкли.

Сергей Рогожников

«Думаю, людей отучили работать «на себя». В советское время мы трудились в совхозах, для себя держали корову и поросёнка — этого хватало. Без работы никто не сидел, даже заядлый алкоголик — власть не позволяла. Совхозы развалились, и оказалось, что человек не готов самостоятельно вести хозяйство», — объясняет отсутствие у селян интереса к подсобному хозяйству местный житель Сергей Рогожников.

Сергей Александрович работает на своём подсобном хозяйстве: держит коров, свиней и овец. Селянин уверен, что работа в деревне никуда не делась: «Яркий пример: Новопестерёво. Вокруг одного фермера собрались несколько человек, которые хотят работать. Трудятся и зарабатывают неплохие деньги. В нашем селе, к сожалению, найти себе помощника сложно. Он придёт пару раз, получит деньги за работу и уйдёт в запой». Мечтает селянин и о чёткой государственной программе по развитию села. «Частнику нужен рынок сбыта. А найти его сложно! Мелкие хозяйства никогда не выйдут на сети. Можно, конечно, объединиться и открыть свой магазинчик. Но для этого нужны целевые недорогие кредиты». Однако Сергей Александрович уверен, что если не сидеть сложа руки, то прокормить себя в деревне и получить прибыль можно: «Зимой проще, а вот летом работаешь от рассвета до заката. Потому что нужно успеть поставить сено и попасть в погоду. В сельском хозяйстве ведь всё зависит от погоды». Селянин уверен, что главное — быть увлечённым и заинтересованным в собственном развитии.

Мифы о деревне

Арина Ворфоломеева

«На самом деле, это большой миф, что в деревне совсем нечем заниматься. Всегда можно придумать что-то полезное и интересное, нужно просто быть увлечённым человеком! Не было у нас раньше танцевального кружка, так мы с ребятами организовали свой коллектив и сами ставили танцы. Зимой катаемся на лыжах и санках с горы. Летом ходим на костёр, жарим сосиски и поём песни под гитару, которая стала моим лучшим другом, играть я научилась самостоятельно. С детства люблю петь, поэтому участвую во всех концертах в школе и сельском ДК», — рассказывает о своей жизни в селе жительница Урска, ученица 11-го класса Арина Ворфоломеева.

Арина с детства пишет стихи и рассказы. Как признаётся сама, очень любит Лермонтова и Маяковского, Брэдбери и Ремарка. Первое своё, совсем детское, стихотворение школьница написала о солнышке, которое светит над Россией. «Мне очень близка тема Родины и в особенности войны. Четыре года состою в нашем районном поисковом отряде „Пламя“. Выезжала на три слёта и две вахты: в Тверь и Новгород. Вторая вахта для нашего отряда была очень удачная. Мы подняли из-под земли останки семерых солдат!» — рассказывает Арина.

В прошлом году девочка победила в районном этапе конкурса «Ученик года», а также стала победителем всероссийского конкурса эссе «Письмо солдату». В этом году в конкурсе поэзии «Свой голос» заняла первое место за патриотическое стихотворение. В 2014 г. Арина съездила на Кремлёвскую ёлку. Это награда за хорошую учёбу и активное участие в конкурсах. Арина очень активный человек, участвует во всевозможных конкурсах, олимпиадах. В копилке её достижений уже больше 180 грамот, дипломов и сертификатов разного уровня, что говорит о том, что даже в селе у ребёнка есть возможность реализовать себя. Сейчас школьница готовится к ЕГЭ и поступлению в университет, мечтает стать журналистом. «Не знаю, как повернётся моя жизнь. Но нисколько не расстроюсь, если вернусь в любимый посёлок. Здесь мой дом, любимая семья, замечательные люди», — говорит Арина. Девочка уверена, что ничуть не отстаёт от своих городских сверстников по знаниям и образованности.

Марина Бажина

«Деревня сегодня мало отличается от города по возможности доступа к информации. У нас есть хороший Интернет, мы пользуемся онлайн-репетиторами и видеоуроками. Можем виртуально гулять по Эрмитажу . Я, например, начала сама писать картины. Интернет, позволяет мне дистанционно получать высшее образование. Образованность ведь зависит от стремления человека, а не от того, где он живёт», — считает мама Арины Марина Бажина. Женщина работает в местном МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». «Конечно, бывает тяжело. В посёлке нет никакого производства, поэтому рабочих мест не так много. Особенно для мужчин. Но выход есть всегда. Мой муж, например, работает вахтовым методом. Многие мужчины ездят в город», — говорит Марина Ивановна.

Как отмечает женщина, посёлок сегодня разделился на тех, кто хочет работать и ищет возможности для этого, и тех, кто выбрал позицию жалоб и ничегонеделания: «Активных людей сразу видно. Мы объединяемся в „клубы по интересам“. Сейчас, например, по выходных ходим на лыжах. Принимаем активное участие в культурной жизни посёлка. В селе вся культура держится на энтузиастах. Отрадно, что сегодня много кружков в школе и в ДК. Причём все бесплатные. Хотелось бы, чтобы начало развиваться сельское хозяйство. Но замечаю печальную тенденцию: почему-то многие считают, что держать скот не престижно, что это неприятный запах. Не согласна с этим. Мы для себя держим кроликов, кур и овец. И обеспечены мясом и яйцами. Не считаю, что это зазорно». Марина Ивановна считает, что безвыходных ситуаций не бывает, поэтому её дружная многодетная семья всегда старается жить на позитиве и работать на развитие посёлка.

Несмотря на всю тяжесть деревенской жизни, селяне, эти простые трудолюбивые люди, всегда жизнерадостны и знают: только общий труд возродит село. Развлечений по типу «агротуризма» и «дистанционных ферм» для это мало, они на развитие сельского хозяйства не повлияют.