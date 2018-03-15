Александр Васильев рассказал о переменах в «Модном приговоре»

Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил всем поклонникам о небольших переменах, которые произойдут в передаче «Модный приговор». Мужчина также и объяснил причины, по которым место его соведущей на некоторое время займет актриса театра и кино Татьяна Веденеева

Известный историк моды, искусствовед, декоратор интерьеров, театральный художник и ведущий популярного шоу на Первом канале с помощью личного микроблога сообщил о том, что несколько ближайших передач вместе с ним проведет не Надежда Бабкина , а Татьяна Веденеева. Причина оказалась довольно банальна: основатель и художественный руководитель ансамбля «Русская песня» вместе со своим коллективом отправилась на гастроли. «На четыре программы Надежду Бабкину в кресле защитника вновь заменит Татьяна Веденеева»

Впрочем, такие известия, кажется, нисколько не расстроили поклонников и Васильева, и телепередачи. Скорее, даже наоборот. Большинство подписчиков Александра встретили это известие с воодушевлением, отметив, что Веденеева подходит для этого проекта как никто лучше. Но и возвращения на место «защитника» Бабкиной они будут ждать с нетерпением. «Тётя Таня вне времени! Я помню её с детства, когда смотрела „Спокойной ночи, малыши!“. Но кажется, это не про неё! Прелестная у вас партнёрша, Александр!» «Какой вы молодец! Она эталон женственности!» «Она не только красива внешне, но и держится очень корректно. Слушать ее одно удовольствие!» «Ох, как Танечке повезло!» «Надежда Бабкина резковата и излишне безапелляционна для Вашей интеллигентной программы. Утром хочется более приятных, спокойных и несколько тихих голосов… Как у Татьяны Веденеевой, например!» «Очень рады видеть Татьяну! Стильная, умная, интеллигентная! Надежду тоже всегда приятно видеть у вас! Они лучшие! Ждём с нетерпением!» Кстати, часть Интернет-пользователей заявили, что им бы хотелось увидеть побольше выпусков с Татьяной Веденеевой, и предложили Васильеву периодически чередовать «защитников», чтобы радовать одних и не огорчать других.

А некоторое время назад Васильев показал своим многочисленным поклонникам в личном микроблоге, как бы в настоящее время выглядели бы Адам и Ева.