23 мультфильма, озвученных Олегом Табаковым

Олег Табаков — не просто актер, режиссер, педагог, народный артист и далее по обширнейшему послужному списку. Он — целая эпоха, которая, к нашему большому сожалению, закончилась. Сегодня мы вспомним все роли Олега Табакова в анимации — от самого знаменитого, прекрасного и харизматичного кота Матроскина до целиком озвученных актером мультфильмов, которые вы наверняка увидите впервые. Самое время!

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«Гунан Батор»

Первым мультфильмом с участием Олега Табакова является эпичный 20-минутный «Гунан Батор», с восточным колоритом и минимумом произнесенных слов в принципе. Великий Хан выдает замуж прекрасную дочку, простой пастух Гунан сначала развлекает важных женихов-претендентов, а потом прорывается к участию в состязаниях. Победа над жутким семиглавым демоном прилагается. 30-летний Олег Табаков озвучил здесь главную роль — пастуха Гунана. Зрители, знакомые с голосом актера только по Матроскину, удивятся!

Источник: Мультфильмы и кинофильмы СССР

«Главный звездный»

А в этом познавательно-образовательном мультфильме голос Олега звучит ближе к концу — обратите внимание на пастуха, дающего имена созвездиям. Главные герои, два брата, отправляются в волшебное путешествие по временам и пространствам, чтобы понять, кто «главный звездный». Зрители, привыкшие к прямым и логичным ответам, удивятся!

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

«Золоченые лбы»

Экранизация ироничной сказки Шергина стала первым мультфильмом, где Олег Табаков озвучивает весь процесс от и до. И стало ясно, что это точно его стезя. Рассказчик и все герои звучат очень естественно, органично и совершенно по-разному, они поют, читают стихи, ругаются, милуются, и за всем этим уже слышны те самые, характерные и любимые интонации актера. А сама история очень веселая, о противостоянии мужичка и «амператора». «Будешь знать, ваше величие, как с мужиком ссориться!»

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

«Дело в шляпе»

Взрослый мультфильм о вреде чрезмерного увлечения технологическим процессом. Проще говоря — на экологические темы. Плюс к этому — жанр, который сегодня называют «ретрофутуризмом», о будущем глазами предыдущих поколений. Осторожно, затрагиваются отношения мужчин и женщин, мультфильм довольно-таки сексистский. «Только женщине может прийти в голову такая нелепая мысль — поменять ожерелье на мотоцикл! И только мужчина может на этот обмен согласиться».

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Источник: Мультфильмы / Кино для детей. Золотая коллекция

«Бобик в гостях у Барбоса»

Прекрасная классика, нарисованная по не менее прекрасному рассказу Носова. Гостеприимный Барбос приглашает домой Бобика, вместе они устраивают тот еще тарарам, но потом понимают, что обижать старичка и вообще так себя вести нехорошо. Олег Табаков здесь — это, конечно, Барбос. «И все, что в холодильнике, тоже мое!»

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

«Лоскутик и облако»

Одинокая девочка по имени Лоскутик встречается с настоящим говорящим Облаком, и вместе они успешно противостоят злобному королю. Цикл из трех серий нарисован по одноименной сказке Софьи Прокофьевой , композитором выступает Борис Чайковский, и да, мультфильм очень музыкальный. Олег Табаков озвучивает Облако, героя метущегося и странного.

Источник: Мультфильмы / Кино для детей. Золотая коллекция

Цикл «Трое из Простоквашино»

1978−1984

Самая известная роль Олега Табакова в мультфильмах, самый известный отечественный анимационный кот и просто самый любимый герой вот уже нескольких поколений. Мудрый, практичный, слегка меркантильный, но чертовски обаятельный Матроскин, В общем-то, и в представлении не нуждается — вы и так все про него знаете.

А вот то, что может стать новостью: в сериях нового «Простоквашино» голосом кота заговорит Михаил Ефремов . Получилось непривычно, но хорошо.

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Источник: Ivan Boryagin

«Ежик плюс черепаха»

«И я хочу в Бразилию, к далеким берегам» — наверняка осядет в вашей голове после просмотра этого милого кукольного мультфильма. А ведь действительно, почему бы не в Бразилию! Между тем, «Ежик плюс черепаха» — экранизация небольшого рассказа Редьярда Киплинга о том, как два беззащитных зверя перехитрили хищного ягуара. Здесь все, как и положено у великого сказочника, до дрожи аллегорично и поучительно, ну, а за Ежика отвечает Олег Табаков.

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

«Ученик волшебника»

Хитрый кот Васька, нахальный мальчуган Вася и скромный волшебник Алеша — еще один мультфильм по книге Софьи Прокофьевой учит не быть хвастунами и относиться внимательнее к ближним своим. И не превращать их в мышей, разумеется. Классическая кукольная анимация, бледная, но уютная картинка, и Олег Табаков, который озвучивает, конечно же, кота, а как иначе?

Здесь же упомянем еще один мультфильм про тех же героев — «Остров капитанов», для зрителей, которым понравилась первая часть.

Источник: Союзмультфильм

«Волк и теленок»

Чудесная история о том, как хищник травоядного усыновил. Завораживающая победа разума над животными инстинктами позволяет этой кукольной сказке оставаться актуальной и любимой на все времена. Ну и какие же тут цитаты! «Ребенки — они в грязи расти не могут», и другие крылатые выражения из мультфильма не выходят из нашей речи, и многие из них произнес Волк голосом Олега Табакова.

Источник: Мультфильмы

«Ваня и крокодил»

Однажды Корней Чуковский ехал в поезде со своим сыном, и у последнего разболелся зуб. Чтобы убаюкать ребенка, Чуковский придумал сказку про крокодила, говорившего по-турецки и случайно глотающего собачек. Так родилась знаменитая история, на которой растут и будут продолжать расти поколения. В этом кукольном мультфильме с Крокодилом подружился смелый мальчик Ваня, все закончилось хорошо, а Олег Табаков озвучил вообще все роли.

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

«Подземный переход»

Все новое и неизвестное часто нас пугает, и детей это особенно касается. Немного смягчить боязнь новизны призван рассказ Григория Остера , где четыре незадачливых зверя сталкиваются с подземным переходом, друг другом и страшными непонятностями. Которые на проверку оказались просто подземным переходом и друг другом. Кукольный мультфильм-экранизация блещет всеми четырьмя актерами озвучания, Олег Табаков среди них Ондатр — тот, что в яму упал и на помощь звал.

Источник: konstantin604

«Академик Иванов»

Последняя режиссерская работа Владимира Попова , снявшего «Умку», «Бобика в гостях у Барбоса» и все три части «Простоквашино». Конечно же, искрометно юмористическая, легкая и светлая, по позитивному стихотворению Эдуарда Успенского и с изящными выводами в конце. Все мужские роли у Олега Табакова.

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

«Исчезатель»

Красивая кукольная сказка про женщину и ее маленького сына, пытавшегося помочь ей с написанием поэмы. В процессе помощи ребенок сконструировал волшебный исчезатель, который дезинтегрировал все, на что смотрели сквозь его могущественное стекло. Такая вот нетривиальная завязка. Мультик целиком такой — нетривиальный и странный, но симпатичный. Олег Табаков исполнил здесь женскую роль пожилой хозяйки кошки, и получилось у него великолепно!

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

«Эх, Топтыгин, Топтыгин»

«Сиротинушка я несчастная! В берлоге, понимаешь, надоело!», — причитает бедный бурый мишка, возжелавший цивилизованного жилья. Тут как тут рядом очутился ушлый хитрый лис, и дальше сказка разворачивается по типичным канонам истории о наивном простачке, которого дурачит коварный пройдоха. Конец, конечно же, справедливый. А всех героев озвучил Табаков.

Источник: bymyltikiatua

Цикл «Свирепый Бамбр»

1988−1991

Три мультфильма о самом ярком социопате советской анимации — Бамбре, странном, ушастом и до предела свирепом. Пока у него не появляются друзья, по крайней мере. Поучительная история для тех, кто не верит в свою способность дружить, существование друзей и так далее про дружбу. Бамбр рычит-фырчит голосом Николая Караченцова , а один из его товарищей, Отшельник, это Олег Табаков.

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

«История одного города. Органчик»

Экранизация «подлинной» летописи города Глупова, вышедшей из-под остросоциального пера Салтыкова-Щедрина. Жителям Костромы, не любящим сатиру, читать с осторожностью, и смотреть — тоже. В остальном это назидательная история о власти, народе, интригах и других летописных делах. Рекомендуется школьникам, любящим изучать классическую литературу по мультфильмам. Текст читает сами знаете кто.

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

«Желтухин»

Маленький Никита нашел в саду выпавшего из гнезда скворчонка. Птенца назвали Желтухиным, продолжение вы знаете, если читали одноименную повесть Алексея Толстого . Мультфильм примечателен еще по двум пунктам: во-первых, это 2002 год, а кукольная анимация создана ровно в том же стиле, что и первые пункты нашего обзора. Во-вторых — в озвучке принимали участие Олег Табаков, его сын Антон и внук Никита. Дело чрезвычайно семейное!

Источник: Вера

«О рыбаке и рыбке»

Еще одно путешествие в прошлое советской анимации и русской сказочности. Классический сюжет с рыбаком и его меркантильной женой, куклы, веселье и Олег Табаков, который озвучивает все роли. Сказку прямо внутри мультфильма разыгрывают как в театре, так что рыбка здесь — девочка, не удивляйтесь.

Источник: Kathy Mo «Девочка Люся и дедушка Крылов»

Юная Люся просто влюблена в басни Крылова. В 1920-е годы это вполне нормальное явление, на самом деле. Во сне она встречается со своим кумиром, общается с ним и демонстрирует достижения технического прогресса, которые имели место после смерти Крылова. Последнего, конечно же, озвучил Табаков. И как он заразительно смеется в этом мультфильме!

Источник: Российская Авторская Анимация

Неожиданный экспонат в сплошном море старомодных короткометражек. Третий мультфильм цикла «Три богатыря», сольник Ильи Муромца, где одного из антагонистов озвучил Олег Табаков. А именно — императора Василевса, того самого, что поверил в способность коня извергать золото вместо стандартного навоза. Роль небольшая, но занятная.

Источник: Три богатыря

«Он и она»

Последняя на обзор кукольная история в советском стиле, от авторов «Желтухина» и «Девочки Люси». На этот раз экранизации удостоился рассказ Гоголя «Старосветские помещики» из цикла «Миргород», про пару господ, любовь-долгожительницу и смерть. Грустный и светлый, лиричный и меланхоличный, небольшой и опять-таки полезный для тех, кому школьная классика милее в виде анимации.

Источник: Ассоциация Анимационного Кино

«Возвращение Буратино»

Последняя роль Олега Павловича в анимации — господин Баскара из вольного современного продолжения сказки Толстого. То есть Табаков здесь за главного злодея Карабаса-Барабаса, только тсс, это маленький спойлер. Мультфильм получил весьма сдержанные отзывы, но для полноты коллекции приводим и его.

Памятного вам просмотра!

Источник: SMEHNOdoBoli

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