Первой красавицей Венгерово стала старшеклассница 

Первый районный конкурс красоты был посвящен 85-летию Венгеровского района. Участие в нем приняли пять девушек. В конкурсе-знакомстве «Визитная карточка» участнице нужно было рассказать, почему именно она достойна звания победительницы. Библиотекарь из деревни Мариинка Оксана Сохранич о работе и увлечениях рассказала в фотографиях. Участница под номером два — Наталья Чиканова, учитель начальных классов Чаргаринской основной школы — поделилась со зрителями, что любит петь и мечтает выступить на большой сцене. Видеоролик о девушке, которая любит мечтать, представила в визитке Евгения Казанцева, художественный руководитель Центра культуры села Петропавловка 1-я. Сказочной Белоснежкой, героиней сериала увидели зрители конкурсантку. Детективную историю о поиске короны для красавицы поведала в короткометражном фильме участница под № 4 Ульяна Дмитриева, школьница из деревни Старый Тартас. Нежная, очаровательная старшеклассница из села Сибирцево 2-е Екатерина Мельникова завершала конкурс визиток. Артистичная, спортивная, талантливая, великолепно рисует, вышивает лентами, прекрасно поет и танцует — об этом поведала участница в презентации. Свои таланты участницы показали в творческом конкурсе. Песни исполнили Оксана Сохранич и Евгения Казанцева. Мастерство художественного чтения продемонстрировала Наталья Чикинова. Танцевали самые юные конкурсантки — Екатерина Мельникова и Ульяна Дмитриева. Гвоздем программы стал самый красивый конкурс — дефиле в вечерних платьях. Элегантно, грациозно несли себя по сцене преобразившиеся конкурсантки.
Жюри подвело итоги: звание «Мисс очарование», «Мисс зрительские симпатии» досталось конкурсанткам. Интрига возросла, когда остались самые юные участницы — Екатерина Мальникова и Ульяна Дмитриева. Корона досталась Ульяне.