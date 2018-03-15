Киноклуб продолжил свою работу 

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Обручевский меридиан 15 марта 2018
Фото: Обручевский меридиан
В Институте Пушкина Обручевского района состоялся показ историко-художественного фильма Андрея Кравчука «Адмирал».
Картина посвящена судьбе Александра Васильевича Колчака (Верховного Правителя Россия в период Гражданской войны). Перед просмотром перед студентами Института выступила доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук Ирина Третьякова. Она рассказала о биографии Александра Васильевича, об основных событиях Гражданской войны и об их неоднозначной трактовки в современной исторической литературе.
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