Киноклуб продолжил свою работу 

В Институте Пушкина Обручевского района состоялся показ историко-художественного фильма Андрея Кравчука «Адмирал».
Картина посвящена судьбе Александра Васильевича Колчака (Верховного Правителя Россия в период Гражданской войны). Перед просмотром перед студентами Института выступила доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук Ирина Третьякова. Она рассказала о биографии Александра Васильевича, об основных событиях Гражданской войны и об их неоднозначной трактовки в современной исторической литературе.