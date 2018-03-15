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У казанцев спрашивают, что благоустроить в 2019 году
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У казанцев спрашивают, что благоустроить в 2019 году 

Казанский Портал 15 марта 2018
В Казани запустили новый сервис — онлайн-опрос по выбору территорий, которые нужно благоустроить в 2019 году. Жители города сами решат, какие парки, скверы, площади и набережные привести в порядок.
«В век социальных сетей и мобильных устройств необходимо вовлекать жителей туда, где им комфортно и интересно — в цифровой мир», — заявил министр связи Татарстана Роман Шайхутдинов.
Онлайн-опрос планируется завершить 20 мая. Итоги голосования подведут 20 июня, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.
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