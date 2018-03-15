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Шон Бин рассказал о последних словах Эддарда Старка в финале первого сезона «Игры престолов»
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Шон Бин рассказал о последних словах Эддарда Старка в финале первого сезона «Игры престолов» 

ИА «Сусанин» 15 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Нью-Йорк. США. Американский актер Шон Бин рассказал о последних словах Эддарда Старка в финале первого сезона «Игры престолов». По словам актера, прежде чем погибнуть, его персонаж молился, пишет URA.RU.
Рассказывая в интервью одному из изданий о сцене казни в последней серии, Бин признался, что во время съемок прибегнул к импровизации и не прорабатывал какие-либо детали перед тем, как произнести слова на камеру. Актер сообщил, что не был уверен, могла ли в Вестеросе или в Винтерфелле существовать подходящая религия.
При этом еще с момента выхода на экраны первого сезона «Игры престолов» среди фанатов не утихали споры, что же шепотом произнес Эддард Старк, прежде чем погибнуть от руки палача по приказу другого персонажа сериала — Джоффри Баратеона.
В частности, некоторые поклонники считали, что герой, сыгранный Шоном Бином, мог произнести одну из самых известных фраз «Песни льда и пламени» — «Валар Моргулис», что в переводе с валирийского означает «Все люди смертны».
Другие утверждали, что бывший десница короля рассказывает что-то своему сыну Брану Старку, у которого в последующих сезонах открылись экстрасенсорные способности и благодаря им он смог оказаться в прошлом.
Однако популярный актер в своем интервью поставил точку в этом вопросе. При этом ранее сообщалось, что утверждена дата выхода последнего сезона «Игры престолов».
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