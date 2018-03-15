Пасхальный хоровой собор состоится в кафедральном соборе на Стрелке 

Пасхальный хоровой собор пройдет в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в апреле. Его возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, сообщает Нижегородская митрополия.
В качестве специальных гостей в традиционном хоровом соборе примут участие камерный хор Московской консерватории и Преображенский хор храма Христа Спасителя. Кроме того, в соборе выступят ведущие церковные и светские хоры столицы Приволжья.
Православный праздник начнется 13 апреля в 15.00 по адресу: улица Стрелка, дом 3а.
Напомним, чудотворная икона Матроны Московской прибудет в Нижний Новгород.