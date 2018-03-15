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Композитор Наталия Партанская приглашает на творческий вечер
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Композитор Наталия Партанская приглашает на творческий вечер 

Ясенево 15 марта 2018
Фото: Ясенево
20 марта в Малом зале КЦ «Вдохновение» в рамках проекта «Музыкально-поэтическая гостиная» состоится творческий вечер композитора Наталии Партанской.
В программе вечера прозвучат музыкальные композиции Наталии Партанской на стихи поэта Сергея Тер-Петросиана в авторском исполнении.
Наталия Дмитриевна Партанская родилась в Москве в 1938 году. В годы Великой Отечественной войны ребенком была эвакуирована в Академгородок под Новосибирском, а затем в Алма-Ату. После войны закончила Гнесинский институт, после чего работала педагогом Московской детской музыкальной школы им. Гнесиных. Сейчас Наталия Партанская — дипломированная солистка фольклорного ансамбля «Куделя».
Справка: музыкально-поэтическая гостиная является преемником Клуба любителей поэзии «Встреча» и призвана объединить творческих людей, увлеченных литературой, поэзией и авторской песней с целью популяризации творчества современных авторов и создания условий для их дальнейшего развития.
Мероприятие состоится 20 марта в 17:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение».
Ведущая программы: член МОО СП России, заслуженный поэт Московии Людмила Грачёва. Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы. Вход свободный.
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