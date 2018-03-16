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Кристен Стюарт сыграет звезду французского кино
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Кристен Стюарт сыграет звезду французского кино 

Клео.Ру 16 марта 2018
Фото: Клео.Ру
Вампирские саги теперь в далеком прошлом. Кристен Стюарт (Kristen Stewart) сейчас интересуют по-настоящему серьезные проекты. Актриса готовится сыграть легенду французского кино в политическом триллере «Против всех врагов».
Несколько лет назад Кристен сыграла Габриэль Шанель и похоже вошла во вкус. В новой картине австралийского режиссера Бенедикта Эндрюса (Benedict Andrews) американская звезда сыграет Джин Сиберг (Jean Seberg).
Американская актриса Джин Сиберг в 60-х стала одной из звезд французской новой волны, была музой таких знаменитых кинематографистов как Жан-Люк Годар и Клод Шаброль. В конце 60-х Сиберг стала политической активисткой, поддерживала леворадикальную партию «Чёрные пантеры» и в итоге стала объектом слежки ФБР. Через некоторое время началась травля Джин, актриса пережила нервный срыв, впала в депрессию.
8 сентября 1979 года тело Сиберг было обнаружено в автомобиле «Рено» на окраине Парижа. В крови актрисы обнаружили высокое содержание снотворного и алкоголя, в руке была зажата предсмертная записка со словами «Прости, я больше не могу жить со своими нервами». По заключению экспертов, звезда совершила суицид.
Источник фото: Globallookpress.com
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