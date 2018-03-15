Выходит новая книга Толкина

Совсем скоро в издательстве «АСТ» выйдет первый том «Книги утраченных сказаний» — первое серьезное художественное произведение Джона Р. Р. Толкина, начатое им в 1916-1917 годах, когда автору было двадцать пять лет, и оставленное незавершенным несколькими годами позже.

Книга является первой частью двенадцатитомной «Истории Средиземья», сборнику ранее неизданных рукописей и черновиков Джона Р. Р. Толкина, собранных, изданных и прокомментированных его сыном Кристофером Толкином

«Утраченные Сказания» — прообраз тех мифов и легенд, что впоследствии будут названы «Сильмариллионом». Книгу с нетерпением ждут не только поклонники книг Толкина, но и ценители английской литературы.