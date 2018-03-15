Нарушения в «Централе»

Фото с ресурса jur24pro.ru Прокуратура города Владимира провела проверку в «Тюрьме-2», более известной, как «Владимирский централ». Покамерный опрос подозреваемых в следственном изоляторе «Централа» проводил лично прокурор города Илья Копытин, которого сопровождал заместитель Виктор Коновалов

В результате проверки «выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности помещений режимного корпуса. Прокуратурой города в адрес начальника учреждения внесено представление».

В релизе прокуратуры почему-то ни слова не говорится о нарушении условий пребывания в основном корпусе «Централа», где отбывают срок заключенные. Недавно адвокат опального олигарха, бывшего руководителя холдинга «МРГ-Инвест» Александра Филиппова , заявил, что его подзащитного пытают в камере громкой музыкой. С 7 февраля с 6 утра до 10 вечера из динамика, встроенного в дверь камеры, льются романтические хиты «Love radio».

Руководство учреждения свою вину отрицает и заявляет, что никого в «Централе» громкой музыкой не пытают. Впрочем, в это трудно поверить. Многие прохожие, идущие по проходу между тюрьмой и корпусами ВЮИ, слышат громкие переливы все того же «Love radio», а также «Милицейской волны». Слышна музыка из корпусов «Централа» и на территории Князь-Владимирского кладбища.