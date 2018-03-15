В Правдинске после капитального ремонта открылась поликлиника

После капитального ремонта открылась поликлиника в Правдинске: здесь полностью обновлено 29 кабинетов, коридор, холлы, все коммуникации.

«Если брать учреждения первичного звена, то в 2017 году в этой поликлинике наряду с шестой детской в Калининграде выполнен самый масштабный объем ремонтных работ», — отметила заместитель министра здравоохранения региона Елена Семенова

Отметим, что перед центральным входом в поликлинику установлены пандус, кнопка вызова персонала для сопровождения. Также в поликлинике появились регистратуры открытого типа — для взрослых и детей, навигация. В отдельном крыле для маленьких пациентов оборудованы гардероб и игровая комната.