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В Правдинске после капитального ремонта открылась поликлиника
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В Правдинске после капитального ремонта открылась поликлиника 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
После капитального ремонта открылась поликлиника в Правдинске: здесь полностью обновлено 29 кабинетов, коридор, холлы, все коммуникации.
«Если брать учреждения первичного звена, то в 2017 году в этой поликлинике наряду с шестой детской в Калининграде выполнен самый масштабный объем ремонтных работ», — отметила заместитель министра здравоохранения региона Елена Семенова.
Отметим, что перед центральным входом в поликлинику установлены пандус, кнопка вызова персонала для сопровождения. Также в поликлинике появились регистратуры открытого типа — для взрослых и детей, навигация. В отдельном крыле для маленьких пациентов оборудованы гардероб и игровая комната.
В региональном минздраве сообщили, что в 2017 году на строительство и ремонт медицинских организаций из регионального бюджета по государственной программе «Развитие здравоохранения» выделено 133,5 млн рублей — на 63,5 млн больше, чем в 2016 году.
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