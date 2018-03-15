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Врачам из Краснодара удалось провести уникальную операцию на легкие
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Врачам из Краснодара удалось провести уникальную операцию на легкие 

РИА «ВистаНьюс» 15 марта 2018
В Краснодарском крае ученым удалось провести уникальную операцию на легкие, пациентом являлся 15 летний мальчик, страдающий датским церебральным параличом.
Мальчика зовут Георгий, он страдает ДЦП уже более 15 лет жизни. В следствии искажения грудного отдела позвоночника ребенок заболел воспалением легких.
Как сообщают врачи Детской краевой клинической больницы, воспаление органов привело к гнойному расплавления легких, и к деструктивной пневмонии.
Операция проведенная на мальчике отличалась практически полным отсутствием разрезов. Для проведения операционных действий в грудной стенке было сделано некоторое количество отверстий, через которые в плевральную полость была внедрена камера и специализированные манипуляторы, благодаря чему, хирургу удалось выделить легкое из спаечного процесса и вскрыть абцессы.
Послеоперационный период Георгия прошел довольно удовлетворительно и без жалоб. Под пристальным вниманием врачебного персонала, уже через 48 часов после операции, мальчик был переведен с аппаратного на самостоятельное дыхание, а спустя четверо суток ребенок был переведен в палату к матери.
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