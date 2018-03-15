В Самаре авторы фонтана 30 лет Победы требуют вернуть ему первоначальный вид

В Ленинском районном суде прошло первое заседание по иску вдовы архитектора Вагана Каркарьяна Татьяны к мэрии Самары. Вместе с соавтором фонтана 30-летия Победы Владимиром Борисовым она просит городские власти вернуть конструкции первоначальный вид и выплатить моральную компенсацию в 1 миллион рублей. Истцы считают, что реконструкция, которая состоялась в прошлом году, пошла сооружению во вред.

— Мы вручную укладывали мозаику из смальты на дно и на «георгиевскую ленту», — рассказал Владимир Борисов. — А сейчас там просто какой-то детский рисунок! Это издевательство не только над памятью архитектора, но и над теми, кому посвятили фонтан!

Георгиевская лента из новой плитки не нравится истцам

Владимир Борисов уверен, что строители использовали плитку ненадлежащего качества. По его словам, этот стройматериал обычно укладывают не в фонтанах, а в уборных.

Представители ответчика — мэрии Самары — считают, что обновленный фонтан соответствует всем техническим и эстетическим требованиям. Новый материал — это не прихоть заказчика, а необходимость, которая пойдет только на пользу достопримечательности. Он обладает повышенной износостойкостью и выглядит ярче на фоне струящейся воды.

На следующем заседании судья выслушает позицию автора первоначального рисунка Рудольфа Баранова.

Фонтан 30 струй построили в Куйбышеве в сквере Победы в 1975 году. Его приурочили к празднованию 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Строительством фонтана занимался трест «Куйбышевстрой». Над этим фонтаном работали архитекторы Ваган Каркарьян и Владимир Борисов. Художником выступил Рудольф Баранов.

Образцы смальты со старого фонтана

Неудовлетворительное состояние фонтана подтвердила экспертиза муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» еще в 2016 году. За 42 года службы в нем износились инженерные коммуникации. Кроме того, была разрушена облицовка, а чаша потеряла свою герметичность и просела в основании.