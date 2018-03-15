Ещё
В Самаре авторы фонтана 30 лет Победы требуют вернуть ему первоначальный вид
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре авторы фонтана 30 лет Победы требуют вернуть ему первоначальный вид 

63.ru 15 марта 2018
Фото: 63.ru
В Ленинском районном суде прошло первое заседание по иску вдовы архитектора Вагана Каркарьяна Татьяны к мэрии Самары. Вместе с соавтором фонтана 30-летия Победы Владимиром Борисовым она просит городские власти вернуть конструкции первоначальный вид и выплатить моральную компенсацию в 1 миллион рублей. Истцы считают, что реконструкция, которая состоялась в прошлом году, пошла сооружению во вред.
— Мы вручную укладывали мозаику из смальты на дно и на «георгиевскую ленту», — рассказал Владимир Борисов. — А сейчас там просто какой-то детский рисунок! Это издевательство не только над памятью архитектора, но и над теми, кому посвятили фонтан!
Георгиевская лента из новой плитки не нравится истцам
Владимир Борисов уверен, что строители использовали плитку ненадлежащего качества. По его словам, этот стройматериал обычно укладывают не в фонтанах, а в уборных.
Представители ответчика — мэрии Самары — считают, что обновленный фонтан соответствует всем техническим и эстетическим требованиям. Новый материал — это не прихоть заказчика, а необходимость, которая пойдет только на пользу достопримечательности. Он обладает повышенной износостойкостью и выглядит ярче на фоне струящейся воды.
На следующем заседании судья выслушает позицию автора первоначального рисунка Рудольфа Баранова.
Фонтан 30 струй построили в Куйбышеве в сквере Победы в 1975 году. Его приурочили к празднованию 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Строительством фонтана занимался трест «Куйбышевстрой». Над этим фонтаном работали архитекторы Ваган Каркарьян и Владимир Борисов. Художником выступил Рудольф Баранов.
Образцы смальты со старого фонтана
Неудовлетворительное состояние фонтана подтвердила экспертиза муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» еще в 2016 году. За 42 года службы в нем износились инженерные коммуникации. Кроме того, была разрушена облицовка, а чаша потеряла свою герметичность и просела в основании.
63.ru: последние новости
В Самаре планируют построить новую детскую поликлинику В Тольятти годовалый ребенок выпил суперклей и попал в больницу Болельщиков во время ЧМ-2018 будут угощать гастрономическим брендом Самары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение