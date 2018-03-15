Александр Лапин представил воронежцам свою новую книгу «Святые грешники»

Творческая встреча прошла 14 марта в книжном клубе «Петровский». Автор рассказал о работе над романом, своих новых замыслах и ответил на вопросы аудитории.

В «Святых грешниках» Александр Лапин отважился на очень непростой разговор с читателем о духовном поиске. Перед лицом вечного противостояния жизни и смерти героям открывается самое важное: выполнить свое предназначение на Земле — это еще не все. Найти общий язык с собственным внутренним миром и мирозданием — вот задача, достойная Человека.

«С одной стороны, можно сказать, что этот роман является продолжением романа «Русский крест», а с другой — нельзя. «Русский крест» — это сага о поколениях, о том, как жили люди и как изменилась страна. Мы жили в такое время, которое бывает раз в 2000 лет, когда распадается империя. Последний раз такое происходило в Риме, когда изменился общественный строй, религия, на смену язычеству пришло христианство. Такое явление произошло с нами и в 90-е годы. Распалась великая империя, и изменился наш народ — его мировоззрение и представление о самом себе. И в этом романе о поколениях не было места тем вещам, которые занимали меня долгое время, когда я стал верующим. В 38 лет в моей жизни произошел переломный момент. Как человека любопытного, меня увлекло учение истории религии. Так получилось, что все мои путешествия по миру были достаточно целенаправленными. Я был в Индии, Китае, даже первым самолетом на Бали долетел, где я только ни бывал. 25 лет я очень живо изучал историю религии, но все пришлось оставить в стороне, потому что в формат романа «Русский крест» все это не вмещалось. И когда я закончил роман, я понял, что нужно собрать воедино все эти изыскания, «отжать досуха» все религиозные системы и написать занимательно и просто. «Святые грешники» — это несколько разных повестей. Здесь и философская притча, и рассказ о природе, а в конце даже фантастика. Причем за основу я взял фантастическую историю, которая произошла со мной, когда я ходил по Дону. Мы однажды наблюдали НЛО — над нами в небе невиданные фантастические существа выписывали круги. Я думаю, что это было знамение», — рассказал Александр Лапин.

По словам автора, в романе «Святые грешники» собраны духовные поиски современников, которые стали доступны писателю благодаря знакомствам за долгую жизнь с множеством религиозных учений.

«То, что мне удалось постигнуть, в книге я попытался передать через судьбы главных героев. Каждый из них ищет свою собственную дорогу. Один идет через буддизм, другой — через ислам, третий остается язычником, четвертый — православный. Если бы я написал, что все мы православные, все воцерковлённые, было бы неправдой. А ведь именно ложь губит нашу литературу и кинематографию. Я хотел, чтобы книга была не фальшью, а интересным полотном», — добавил автор.

Сейчас Александр Лапин трудится над новой книгой, романом-путешествием «Крымский мост». Главный герой — морской офицер, поставленный перед необходимостью покинуть Крым вместе с кораблём, на котором он несёт службу. И, как признался автор, в новой книге, в том числе, будет отведено место масонству и его влиянию на русский народ.