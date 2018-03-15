Национальный парк «Куршская коса» задействован в проекте Русского географического общества

Мой Калининград. В Калининградской области национальный парк «Куршская коса» 13 марта посетили воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток» из города Гусева и социального приюта для детей и подростков «Надежда», что поселке Рязанское Озерского городского округа.

Акция состоялась в рамках проекта «Открывая заповедный мир».

Весеннее «заповедное» путешествие на Куршскую косу для детей с востока Калининградско области стало завершающим в ряду мероприятий, подготовленных и проведенных в течение 2017-2018 гг. национальным парком в рамках масштабного образовательного проекта «Открывая заповедный мир», реализованного при поддержке Русского географического общества

Всего по этой программе с августа 2017 года по март 2018 года в национальном парке побывали 300 детей — воспитанников восьми центров помощи детям из Багратионовска, Зеленоградска, Правдинска, Черняховска, Калининграда, Гусева, Озерского района. Участниками «заповедных» уроков также стали учащиеся школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья из поселка Сосновка Зеленоградского городского округа и школы-интерната №7 из поселка Большое Исаково Гурьевского городского округа, прокомментировала собкору в Калининграде сегодня, 15 марта 2018 года, пресс-секретарь нацпарка «Куршская коса» Ольга Большакова

Путешествия в заповедный мир отличались по форме и содержанию. Так, в августе и сентябре знакомство с историко-культурным и природным наследием территории проходило в виде квест-игры. По окончании «заповедного» урока школьники участвовали в экологическом квесте и соревновались в тушении учебного пожара, определении следов и силуэтов животных, знании пород деревьев и правил поведения на Куршской косе. По окончании игры ребята выступали с творческими номерами, посвящёнными особо охраняемым природным территориям и проблемам экологии.

В октябре воспитанники Центров стали гостями праздника, приуроченного ко Всемирному дню наблюдений птиц, в ноябре ребятам из Багратионовска и Зеленоградска посчастливилось побывать на необычном «заповедном» уроке, посвященном Дню рождения национального парка: принять участие в театральной постановке и поздравительном флэшмобе национальному парку.

11 января, в день заповедников и национальных парков, специалисты отдела экопросвещения национального парка «Куршская коса» провели первые в 2018 году «заповедные» уроки для учащихся начального и среднего звеньев школы-интерната поселка Большое Исаково. Играя в увлекательную игру, ребята узнали о том, как создавалась заповедная система России, что такое национальный парк «Куршская коса», какие виды растений и животных можно встретить в этой уникальной природной лаборатории.

Как заявлено, дети с удовольствием изображали обитателей Куршской косы, определяли по звуку ландшафты, встречающиеся на косе, проводили увлекательный эксперимент с песком с побережья Балтики и разбирались, в чём секрет его уникальных свойств. В конце занятия каждый из присутствующих смастерил себе маленький сувенир, который еще долго будет напоминать ребятам о Куршской косе и времени, проведённом с сотрудниками парка.

Мартовская поездка для детей из самых отдаленных районов области — Гусева и Озерского муниципального района — стала завершающей. Весенний дождь не испортил впечатление детей, впервые побывавших на косе и мечтавших увидеть море и дюны. Путешествие ребят началось с посещения Королевского бора. На экологической тропе узнали о том, как на особо охраняемой природной территории проводятся биотехнические мероприятия, и почему здесь встречается так много редких и декоративных растений, увидели знаменитый подпологовый питомник туи гигантской.

В визит-центре маленьких гостей ждал сюрприз — через микроскопы дети смогли разглядеть настоящие сокровища Куршской косы, а потом самостоятельно смастерили песчаные сувениры. Завершилась поездка прогулкой по Балтийскому побережью.