После ремонта открылась Правдинская поликлиника

В здании работы шли три месяца. За это время привели в порядок все 29 кабинетов. Причём 5 из них не соответствовали санитарным нормам. Сейчас с этим проблем нет.

Появилась отдельная раздевалка для детей. Также игральная и пеленальная комнаты. Ещё одна одна новинка — это колл-центр.

Виктория Мурзакаева, главный врач Правдинской ЦРБ:

— Стараемся, чтобы каждый человек, который обратился к нам, был обслужен в то время, на какой записан на приём, это помогает избежать и очереди, и даёт более качественно работать врачу, так как у него есть определённое время на обслуживание пациента.

— В 2018-м в рамках новых демографических мер, предложенных президентом на модернизацию Калининградской области детских поликлиник выделено 64 миллиона рублей. Кроме того, из областного бюджета на укрепление материально-технической базы будет направлено 221 миллион рублей, из них 166 миллионов именно на приобретение медицинского оборудование, и 55 миллионов рублей на выполнение капитального ремонта.