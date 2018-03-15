Ещё
После ремонта открылась Правдинская поликлиника
Далее:
Читайте также:
Ещё

После ремонта открылась Правдинская поликлиника 

Вести Калининград 15 марта 2018
Фото: Вести Калининград
В здании работы шли три месяца. За это время привели в порядок все 29 кабинетов. Причём 5 из них не соответствовали санитарным нормам. Сейчас с этим проблем нет.
Появилась отдельная раздевалка для детей. Также игральная и пеленальная комнаты. Ещё одна одна новинка — это колл-центр.
Виктория Мурзакаева, главный врач Правдинской ЦРБ:
— Стараемся, чтобы каждый человек, который обратился к нам, был обслужен в то время, на какой записан на приём, это помогает избежать и очереди, и даёт более качественно работать врачу, так как у него есть определённое время на обслуживание пациента.
Елена Семенова, заместитель министра здравоохранения Калининградской области:
— В 2018-м в рамках новых демографических мер, предложенных президентом на модернизацию Калининградской области детских поликлиник выделено 64 миллиона рублей. Кроме того, из областного бюджета на укрепление материально-технической базы будет направлено 221 миллион рублей, из них 166 миллионов именно на приобретение медицинского оборудование, и 55 миллионов рублей на выполнение капитального ремонта.
Вести Калининград: последние новости
Возле инфекционной больницы Калининграда начали строить временные тротуары В Великобритании умер Стивен Хокинг В Калининграде презентовали книгу «Война и мир. Исследования по отечественной и всеобщей истории»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение