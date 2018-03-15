В Пермском крае вызвали службу спасения для защиты от агрессивного кота породы сфинкс

В Кунгуре Пермского края женщина вызвала спасателей для защиты от агрессивного кота породы сфинкс. Животное взбесилось и стало нападать на людей, пишут местные СМИ.

В городскую службу спасения позвонила женщина и попросила поймать взбесившегося кота, который уже успел напасть на главу семейства, которого он покусал и расцарапал. Чтобы агрессивный кот не покалечил детей, родители решили вызвать на помощь спасателей.

Прибывшие сотрудники службы 10 минут ловили взбесившегося зверя с использованием специальных приспособлений. В результате кота наконец поймали и посадили в транспортную сумку для животных, сообщает 59.ru.

Оказалось, что хозяева кота уехали отдыхать, а за домашним животным попросили присмотреть своих знакомых.