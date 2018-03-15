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Симфонический оркестр Удмуртии выступит совместно с диджеем из Москвы
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Симфонический оркестр Удмуртии выступит совместно с диджеем из Москвы 

ИА «Сусанин» 15 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» 2018 года будет разделён на три блока. Об этом рассказал в эфире программы «Кофемолка» исполнительный директор фестиваля Алексей Фомин.
Напомним, мероприятия пройдут в Воткинске и Ижевске с 16 апреля по 7 мая. Первый фестивальный блок — образовательный, второй — сам фестиваль искусств, и третий — образовательно-менеджерский блок. По словам Алексея Фомина, уже начался отбор детей музыкальных школ на образовательные мастер-классы благотворительного фонда «Новые имена».
Второй блок начнётся 16 апреля. Фестиваль откроет Владимир Спиваков с оркестром «Виртуозы Москвы». В рамках концертных мероприятий ожидается много экспериментальных проектов. Один из них — совместное выступление Государственного симфонического оркестр Удмуртии с диджеями Москвы и Казани на сцене ДК «Металлург».
«Мне не стыдно. Стыдно будет, если народ не поймёт и не придёт. Смешивать культуру с субкультурой нужно, из этого может родиться какое-то новое явление», — заявил Алексей Фомин.
Третий блок продлится с 5 по 7 мая. В рамках менеджерского обучения в Ижевск приедет более 30 директоров филармоний. Лекции им прочтут менеджеры Владимира Спивакова и Юрия Башмета. «Нам необходимо образовать менеджмент в области искусств», — отметил Алексей Фомин.
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