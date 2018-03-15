Симфонический оркестр Удмуртии выступит совместно с диджеем из Москвы

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» 2018 года будет разделён на три блока. Об этом рассказал в эфире программы «Кофемолка» исполнительный директор фестиваля Алексей Фомин

Напомним, мероприятия пройдут в Воткинске и Ижевске с 16 апреля по 7 мая. Первый фестивальный блок — образовательный, второй — сам фестиваль искусств, и третий — образовательно-менеджерский блок. По словам Алексея Фомина, уже начался отбор детей музыкальных школ на образовательные мастер-классы благотворительного фонда «Новые имена».

Второй блок начнётся 16 апреля. Фестиваль откроет Владимир Спиваков с оркестром «Виртуозы Москвы». В рамках концертных мероприятий ожидается много экспериментальных проектов. Один из них — совместное выступление Государственного симфонического оркестр Удмуртии с диджеями Москвы и Казани на сцене ДК «Металлург».

«Мне не стыдно. Стыдно будет, если народ не поймёт и не придёт. Смешивать культуру с субкультурой нужно, из этого может родиться какое-то новое явление», — заявил Алексей Фомин.