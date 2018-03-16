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В Вологодскую область после заявления президента едет министр экологии
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В Вологодскую область после заявления президента едет министр экологии 

АиФ 17 часов назад
Фото: АиФ
Министр природных ресурсов и экологии РФ, по нашим данным, в городе впервые. Вместе с ним в Череповец прибудут его зам — глава Росприроднадзора Артем Сидоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и областные чиновники.
По предварительным данным, ему покажут работу «Северстали», «Водоканала», ФМК и спичечной фабрики. Сам визит покрыт завесой тайны — практически никакой официальной информации на эту тему нет, кроме того, что «в рамках визита министр посетит ряд предприятий, формирующих основной объем загрязнений окружающей среды в г. Череповец». В сообщении на сайта министерства указано, что Донcкой «проведет совещание по экологической ситуации в Череповце и Вологодской области. В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы законодательного обеспечения повышения качества атмосферного воздуха, снижения негативного влияния на окружающую среду от деятельности промышленных предприятий Вологодской области».
Скорее всего, визит связан с недавним заявлением президента, который в своем послании упомянул Череповец в числе городов с самой большой нагрузкой на экологию.
Будут ли Череповцу обещаны или даны дополнительные федеральные средства на улучшение ситуации или эту работу возложат на местные предприятия и власть, пока неизвестно.
 Ещё 5 источников 
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