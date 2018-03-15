Насильники в школьной форме. Почему часть надругательств остаётся в тени?

Боятся позора

«В последнее время участились обращения мам девочек, ставших жертвами групповых изнасилований, — говорит клинический психолог Константин Небытов из Ставрополя. — Насильники — либо сверстники, либо парни постарше. Девушек снимают на видеокамеры, а затем начинают шантажировать их этими записями, угрожая либо оглаской в Сети, либо новыми домогательствами. Заканчивается это, как правило, суицидальными попытками.

Одной из моих клиенток — 14. Её изнасиловали двое подростков, а двое других сняли это на видеокамеру. Сейчас в отношении преступников идёт следствие. Другой жертве — 17. Ей было настолько стыдно за то, что она попала в такую ситуацию, что она попыталась покончить с собой, сейчас не выходит из дома».

Ни в ГУ МВД РФ по краю, ни в Ставропольской краевой клинической психиатрической больнице №1 нет официальных подтверждений, что юных жертв сексуальных домогательств стало больше.

Психиатры допускают, что большинство случаев насилия над детьми и подростками остаются «в тени». Жертвы и их родители скрывают эти факты, боясь, в первую очередь, позора.

Портрет поколения

А вот призывы ввести в школах уроки сексуального просвещения звучат всё чаще.

«Я — против этих уроков, — продолжает Небытов. — Ведь наш менталитет сильно отличается от западного, и мы, напротив, можем навредить детям. Правильнее было бы уже с первого класса преподавать школьникам психологию».

По мнению Константина, необходимо изучать детей, родившихся в ХХI веке и не представляющих своей жизни без Интернета.

У них ничем не ограниченный доступ к информации, в том числе и к порносайтам.

В последние годы Роскомнадзор стал активно «гасить» эти ресурсы, тем не менее они вновь появляются. Но как сделать так, чтобы сами дети не проявляли нездоровый интерес к этим вещам? К сожалению, этого подчас не знают даже психологи. Нужен портрет поколения детей, родившихся после нулевых, нужны масштабные исследования на государственном уровне».

По мнению Небытова, главная беда — в том, что современные подростки предоставлены сами себе. Их не воспитывают ни в семье, ни в школе. Родители мало времени проводят с отпрысками, считая, что если ребёнок занимается в кружке или секции, этого достаточно. А главное, полагает клинический психолог, взрослые испытывают некоторую растерянность, столкнувшись с проблемами в воспитании.

«Удручает царящий везде и всюду формализм, — продолжает Константин. — Школьные психологи и соцработники, как правило, работают «для галочки». Настоящих профессионалов крайне мало».

«Не пренебрегать советами психологов, общаться с отпрысками, — говорит Небытов, — Если же случилась беда, и ребёнок стал жертвой насилия, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы».

Но гораздо чаще жертвы молчат.

Типичная ситуация — в Пятигорске, где, по данным старшего помощника руководителя СУ Следственного комитета России по Ставрополью Екатерины Даниловой, ранее судимый дедушка-педофил в течение нескольких месяцев насиловал двух внучек, 13 и 10 лет.

Более 70 раз он надругался над несчастными девочками. Свои гнусные поступки дедушка совершал, когда его родная дочь, мама жертв, находилась на работе.

Девчонки же боялись ей признаться, потому что дед-насильник грозился избить за это. Страшная правда вскрылась случайно, и скоро педофила будут судить.

Педофилы — «под колпаком»

В последние годы государство всерьёз взялось за насильников. Мы уже писали о том, что после введения некоторых изменений в законодательство осуждённые за такие преступления после освобождения из мест лишения свободы остаются в поле зрения правоохранительных органов.

«Когда решают вопрос об условно-досрочном освобождении (УДО) такого осуждённого, обязательно требуют подробного отчёта из колонии о его поведении, — говорит старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Ставрополью Екатерина Данилова . — Если из ответов видно, что личность преступника изучили поверхностно, инструктируют о том, как дальше с ним работать, на что обратить внимание».

Впрочем, сейчас педофилов стараются не выпускать на свободу, пока они не отсидят от звонка до звонка.

По словам Даниловой, в последние годы в колонии, где сидит педофил, в обязательном порядке должно быть письмо из суда с подробным изложением обстоятельств совершения преступления. А после выхода на свободу бывший зэк какое-то время находится под административным надзором. Это значит, что о любом своём выезде за пределы города или села он обязан отчитаться в полиции, по первому же зову стражей порядка являться к ним и т.д.

Эта работа уже даёт плоды. По данным СУ СК РФ по краю, в 2017 году следователи возбудили 152 уголовных дела в связи с нарушением половой неприкосновенности детей. Это на 11 меньше, чем было в 2016 году.

«Как это ни печально, нередко сексуальное насилие в отношении ребёнка совершают члены его семьи», — констатирует Данилова.

В феврале прошлого года произошла трагедия в Кировском районе. Пропал 12-летний мальчик. Родители кинулись в полицию, и стражи порядка вскоре выяснили шокирующие подробности: ребёнка изнасиловал и задушил его родной дядя, 24-летний молодой человек. Дело в суде.

Мнение эксперта

Соучредитель общественной организации «Родительский комитет Ставрополья» Александр Джамбатов:

— Наши дети предоставлены сами себе. Большинство родителей просто физически не в состоянии их воспитывать, поскольку вынуждены в поте лица зарабатывать на пропитание. В школе же ­ некая растерянность. Государственной идеологии давным­давно нет, а священников на уроки не пускают.

Вот и заполняют ребята эту пустоту, ориентируясь в основном на далеко не лучшие телевизионные и интернетовские «образцы». Несколько лет назад власти ввели возрастные ограничения, и теперь фильмы, передачи, книги имеют отметки 18+, 16+ и т.д. Но разве этого достаточно?

Не секрет, что главные «советчики» наших детей — это соцсети. К ним и должно быть первоочередное внимание. Увы, пока этого нет.

Комментарий

Кандидат педагогических наук, руководитель «Движения добровольцев Ставрополья» Валерий Митрофаненко:

— Беда в том, что с детьми работают только на бумаге. По моим данным, лишь в одном Ставрополе — около 40 совершеннолетних юношей, которых в последние годы осудили условно за секс с девушками, которым нет 16 лет. Но всё ограничивается карательными мерами. У нас даже в проектах нет специальных центров по работе с детьми, замеченными в склонности к сексуальному насилию. А во многих странах они давно уже работают.

Не так давно в школы ввели институт медиаторов. В идеале это посредники, которые профессионально улаживают детские конфликты. В ставропольских школах медиацией занимаются службы примирения. Но кто в этих службах? Как правило, те, кто по долгу службы отвечает за воспитательный процесс, — завучи, учителя. А должны быть независимые эксперты. Иначе толка от служб примирения не будет.

Точка зрения

Руководитель церковного приюта «Мамины руки» Лариса Оганян:

— Многие родители склонны считать даже первоклашек взрослыми. Отсюда — слишком откровенные наряды, вызывающее поведение даже у маленьких девочек.

Советую с ранних лет уделять внимание воспитанию дочерей. Чаще разговаривайте с ними, объясняйте, что девочку, которая скромно одевается, вряд ли будут рассматривать в качестве сексуального объекта.