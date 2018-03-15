Ещё
Оператор Анатолий Мукасей получит почетную премию «Белый квадрат»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оператор Анатолий Мукасей получит почетную премию «Белый квадрат» 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Известный российский оператор Анатолий Мукасей получит почетный приз «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского по версии профессиональной премии «Белый квадрат», церемония вручения которой пройдет в «Гоголь-центре» 3 апреля.
В фильмографии Мукасея такие картины, как «Берегись автомобиля», «Виват, гардемарины!», «Большая перемена», «Чучело» и многие другие.
На главный приз премии киноизобразительного искусства «Белый Квадрат» претендуют операторы Владимир Башта ("Время первых"), Игорь Клебанов ("Холодное танго"), Юрий Клименко ("Матильда"), Михаил Кричман ("Нелюбовь"), Владислав Опельянц ("Заложники"), Алишер Хамидходжаев ("Аритмия").
Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России. Продюсеры премии — актриса Анна Михалкова и Максим Королев.
РИА Новости: последние новости
В Подмосковье пройдет конференция о проблемах людей с тяжелой инвалидностью Свердловский губернатор попросил поддержать благотворительные фонды "Российская летопись": посмертные "скитания" головы Гоголя
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение