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Тележка с замороженной курицей убила бездомного мальчика
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Тележка с замороженной курицей убила бездомного мальчика 

360tv.ru 15 марта 2018
Тележка, наполненная замороженной курицей, выпала из грузовика и придавила бездомного мальчика в Южной Африке. Подростку удалось прийти в сознание, но через несколько минут он скончался, пишет Life.
Трагедия произошла в момент, когда грузчики приступили к выгрузке замороженной продукции для местного KFC. К мужчинам подошел бездомный мальчик и предложил свою помощь в надежде, что сможет заработать немного денег. Грузчики прогнали ребенка, но он остался наблюдать за работой взрослых. В это время одна из тележек, наполненная доверху замороженной курицей, покатилась из кузова на землю, прямо на то место, где стоял подросток.
13-летнего
бездомного удалось привести в чувство, но от полученных травм он скончался через несколько минут, не дождавшись помощи врачей. Представители KFC утверждают, что в настоящее время полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего.
В Хабаровском крае неаккуратное обращение с оружием едва не стоило жизни
10-летнему
мальчику. Пуля попала ребенку в череп. Мальчика моментально транспортировали в больницу Хабаровска, где нейрохирурги провели операцию. Сейчас ему ничего не угрожает.
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