«Кинотавр» запускает серию бесплатных инклюзивных кинопоказов в Москве

МОСКВА, 16 марта. / ТАСС /. Кинофестиваль «Кинотавр» при поддержке Фонда президентских грантов в пятницу запускает в Москве социальный проект «Безграничные возможности» — серию бесплатных кинопоказов для людей с нарушениями зрения и слуха. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

Инклюзивный кинофестиваль «не имеет на сегодняшний день аналогов на культурной карте Москвы», подчеркнули организаторы. Они также обратили внимание на то, что до недавнего времени киносеансы с тифлокомментариями и субтитрами инициировались и проводились преимущественно благотворительными фондами.

"На сегодняшний день у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть эти фильмы, поэтому главная цель фестиваля «Безграничные возможности» — привлечь внимание к этой проблеме, развить инфраструктуру кинопоказов для этой категории людей, интегрировать их в социокультурный контекст жизни города, чтобы они смогли почувствовать себя ее полноценными участниками", — пояснили в пресс-службе «Кинотавра».