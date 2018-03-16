«Кинотавр» запускает серию бесплатных инклюзивных кинопоказов в Москве 

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Кинофестиваль «Кинотавр» при поддержке Фонда президентских грантов в пятницу запускает в Москве социальный проект «Безграничные возможности» — серию бесплатных кинопоказов для людей с нарушениями зрения и слуха. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.
"До 25 марта 2018 года на разных площадках Москвы будут показаны фильмы-лауреаты 28-го «Кинотавра»: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Жги» Кирилла Плетнева, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Теснота» Кантемира Балагова, а также альманах, в который войдут победители конкурса «Кинотавр. Короткий метр», — рассказали в пресс-службе. — Адаптация фильмов для показа будет реализована через современные технологии тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования".
Инклюзивный кинофестиваль «не имеет на сегодняшний день аналогов на культурной карте Москвы», подчеркнули организаторы. Они также обратили внимание на то, что до недавнего времени киносеансы с тифлокомментариями и субтитрами инициировались и проводились преимущественно благотворительными фондами.
"На сегодняшний день у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть эти фильмы, поэтому главная цель фестиваля «Безграничные возможности» — привлечь внимание к этой проблеме, развить инфраструктуру кинопоказов для этой категории людей, интегрировать их в социокультурный контекст жизни города, чтобы они смогли почувствовать себя ее полноценными участниками", — пояснили в пресс-службе «Кинотавра».