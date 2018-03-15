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Традиционный молодежный бал в Нижнем Новгороде будет посвящен эпохе Горького
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Традиционный молодежный бал в Нижнем Новгороде будет посвящен эпохе Горького 

Ревизор.ru 15 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Молодежный бал проводится в столице Приволжья уже на протяжении десяти лет. Каждый год он посвящен определенной эпохе и проходит в соответствии с традициями того времени. На этот раз мероприятие организовано под знаком 150-летия со дня рождения Максима Горького.
Ожидается, что на бал придут более 300 человек. Традиционно приглашены победители различных олимпиад, конкурсов и фестивалей, лидеры молодежных общественных объединений, студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования города, молодые специалисты. В преддверии мероприятия для участников были проведены мастер-классы, где они изучали культуру и традиции русских балов.
В программе будут представлены классические бальные танцы XIX — начала XX веков, а также салонные развлечения и игры. Кромее того, запланированы конкурсы на знание этикета и выступления молодых талантов. В конце вечера будут выбраны самый галантный кавалер и прекрасная дама.
Гостями молодежного бала станут актеры в образах Максима Горького, его современников и героев произведений писателя.
Бал будет проходить во дворце культуры «ГАЗ». Начало запланировано на 16.00.
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