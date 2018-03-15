В Калининграде презентовали книгу «Война и мир. Исследования по отечественной и всеобщей истории»

В историко-художественном музее Калининграда прошла презентация книги «Война и мир. Исследования по отечественной и всеобщей истории». Это сборник научных статей профессора Геннадия Кретинина, над которым он работал более 25 лет.