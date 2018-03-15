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В Калининграде презентовали книгу «Война и мир. Исследования по отечественной и всеобщей истории»
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В Калининграде презентовали книгу «Война и мир. Исследования по отечественной и всеобщей истории» 

Вести Калининград 15 марта 2018
Фото: Вести Калининград
В историко-художественном музее Калининграда прошла презентация книги «Война и мир. Исследования по отечественной и всеобщей истории». Это сборник научных статей профессора Геннадия Кретинина, над которым он работал более 25 лет.
В 600-страничное издание вошли материалы о различных исторических эпохах страны. Значительный блок статей посвящён послевоенной жизни региона. В ходе презентации книги министр по культуре и туризму Андрей Ермак вручил Геннадию Кретинину медаль «За заслуги перед Калининградской областью».
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