Ещё
Ансамбль «Карусель» из Кузьминок побывал на концерте в ГААНТ имени Моисеева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ансамбль «Карусель» из Кузьминок побывал на концерте в ГААНТ имени Моисеева 

Управа района Кузьминки 15 марта 2018
Фото: Управа района Кузьминки
Ученики ансамбля танца «Карусель» из детской школы искусств «Центр» района Кузьминки вместе посетили концерт ГААНТ имени Моисеева.
С программой «В гостях и дома» ребята словно совершили кругосветное путешествие: увидели русский танец «Лето», польский «Краковяк», корейский танец «Трио», сюиту молдавских танцев, арагонскую хоту, испанскую балладу и многое другое.
— Восторг мальчишек вызвала хореографическая картина «Футбол», и конечно, танец «Яблочко» из знаменитой флотской сюиты. Интересно, что в ансамбле «Карусель» также есть номер «Яблочко», и станцевать его в сольном исполнении — мечта каждого участника коллектива, — пояснили в школе.
Сегодня «Карусель» готовится к сольному концерту, который состоится 27 апреля в культурном центре «Москвич». (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Лекторий «Музыка о вечном» прошел в одной из школ Кузьминок О жизни детей блокадного Ленинграда рассказали школьникам из Кузьминок Юные художники из Кузьминок посетили выставку «Метаморфозы чувств»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение