Ансамбль «Карусель» из Кузьминок побывал на концерте в ГААНТ имени Моисеева

Ученики ансамбля танца «Карусель» из детской школы искусств «Центр» района Кузьминки вместе посетили концерт ГААНТ имени Моисеева.

С программой «В гостях и дома» ребята словно совершили кругосветное путешествие: увидели русский танец «Лето», польский «Краковяк», корейский танец «Трио», сюиту молдавских танцев, арагонскую хоту, испанскую балладу и многое другое.

— Восторг мальчишек вызвала хореографическая картина «Футбол», и конечно, танец «Яблочко» из знаменитой флотской сюиты. Интересно, что в ансамбле «Карусель» также есть номер «Яблочко», и станцевать его в сольном исполнении — мечта каждого участника коллектива, — пояснили в школе.

Сегодня «Карусель» готовится к сольному концерту, который состоится 27 апреля в культурном центре «Москвич». (вт)