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Спайк Ли экранизирует комикс Marvel
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Спайк Ли экранизирует комикс Marvel 

Киноафиша 15 марта 2018
Фото: Киноафиша
Спайк Ли («Не пойман — не вор», «25-й час») попробует свои силы в супергеройском кино. Обладатель почетного «Оскара» присматривается к спин-оффу «Человека-Паука» — «Найтвотч / Nightwatch».
Сюжет фантастического экшна развернется вокруг доктора-афроамериканца Кевина Тренча, который обнаруживает свой собственный труп в защитной броне. Тренч, недолго думая, снимает футуристические доспехи с убитого, облачается в них сам и идет искать правду о своем альтернативном «я» — Найтвотче. На своем пути он встречает Человека-паука и Капитана Америку, заодно помогая им бороться с суперзлодеями.
Неудивительно, что после успеха «Черной пантеры» интерес к другим чернокожим героям невероятно возрос. Иначе, как объяснить экранизацию не самого популярного комикса Marvel, выходившего с 1994 по 1995 год.
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