Замминистра здравоохранения РФ посетит Мурманск 

Как пишут «Невские новости», замминистра встретится с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Также Яковлева посетит консультативно-диагностической поликлиники, ДКБ и областной клинической больницы им. П. А. Баяндина.
Ранее Мурманск посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Целью рабочей поездки стал мониторинг реализации «майских» указов Президента РФ, выполнения поручений и стратегических инициатив главы государства на территории региона, направленных на повышение качества жизни населения.
Фото: wikipedia.org