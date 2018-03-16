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Замминистра здравоохранения РФ посетит Мурманск
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Замминистра здравоохранения РФ посетит Мурманск 

РИА «ФедералПресс» 17 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишут «Невские новости», замминистра встретится с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Также Яковлева посетит консультативно-диагностической поликлиники, ДКБ и областной клинической больницы им. П. А. Баяндина.
Ранее Мурманск посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Целью рабочей поездки стал мониторинг реализации «майских» указов Президента РФ, выполнения поручений и стратегических инициатив главы государства на территории региона, направленных на повышение качества жизни населения.
Фото: wikipedia.org
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