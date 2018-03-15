Лобода Светлана Сергеевна

Дата рождения: 18 октября 1982 года

Место рождения: Киев, УССР

Знак зодиака: Весы

С самого рождения жизнь Светланы Лободы была связана с музыкой. Ее бабушка по маминой линии в свое время солировала в Киевском оперном театре, но оставила карьеру ради возлюбленного. Она во многом повлияла на будущую звезду эстрады, поощряя тягу к пению и поддерживая интерес к искусству. В музыкальной школе девочка училась не только пению, но также играла на фортепиано и осваивала дирижирование. Уже в юности Светлана настолько горела сценой, что стала сама для себя шить сценические костюмы. После школы она отправилась на эстрадно-джазовое отделение при Киевской эстрадно-цирковой академии, где быстро поняла, что хочет гастролировать, а не учиться. Первым настоящим профессиональным опытом девушки стала группа «Капучино», в составе которого Лобода объездила Украину, исполняя джазовую программу на всевозможных площадках. Не остановившись на одном коллективе, девушка также стала играть в мюзикле «Экватор» и создала два проекта собственного авторства. Освоившись в новом качестве и почувствовав, что такой формат ей уже «маловат», Светлана на спор пошла прослушиваться на кастинг, объявленный Константином Меладзе . Как выяснилось, его целью была замена одной из участниц проекта «Виа Гра». Пройдя отбор из пяти сотен претенденток, Лобода стала одной из солисток трио в мае 2004 года. Всего через пять месяцев певица поняла, что бешеный график и «машинная» работа ей не подходят. Продюсеры порекомендовали ей заняться сольной карьерой, чем Светлана и занялась. Среди особенно заметных достижений следует отметить участие Лободы в 2009 году в конкурсе «Евровидение», где певица представляла Украину. Она смогла занять лишь 12-ое место, но вызвала к себе большой интерес, как публики, так и критиков.

Личная жизнь Светланы Лободы

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Светлана Лобода не стремится раскрывать поклонникам подробности своей приватной жизни. Известно, что несколько лет она сожительствовала с хореографом из собственной труппы Андреем Царем, с которым рассталась без скандала и разбирательств в 2014 году. В 2011 году у пары родилась дочь, названная Евангелиной, которую певица воспитывает сама. Недавно в СМИ появилось предположение, что певица находится на 7-м месяце беременности. По версии журналистов она ждет второго ребенка от солиста Rammstein Тилля Линдемана. Слухи об их романе ходили и раньше. Светлана уже официально подтвердила, что ждет второго ребенка.

Интересные факты

Кроме своей главной профессии Светлана успела попробовать себя и в других областях. В ее послужном списке значатся такие специальности, как диджей, дизайнер и даже таксист

Говоря о вождении, стоит упомянуть, что Лобода прошла курсы экстремального вождения

Впрочем, она по-прежнему боится высоты. И, по ее собственным словам, фобия усилилась после случая, когда ей пришлось прыгать на «тарзанке

Дискография

2005 — Ты не забудешь

2008 — Не Ма4о

2017 — H2LO