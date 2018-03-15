Лобода Светлана Сергеевна 

Дата рождения: 18 октября 1982 года
Место рождения: Киев, УССР
Знак зодиака: Весы
С самого рождения жизнь Светланы Лободы была связана с музыкой. Ее бабушка по маминой линии в свое время солировала в Киевском оперном театре, но оставила карьеру ради возлюбленного. Она во многом повлияла на будущую звезду эстрады, поощряя тягу к пению и поддерживая интерес к искусству. В музыкальной школе девочка училась не только пению, но также играла на фортепиано и осваивала дирижирование. Уже в юности Светлана настолько горела сценой, что стала сама для себя шить сценические костюмы. После школы она отправилась на эстрадно-джазовое отделение при Киевской эстрадно-цирковой академии, где быстро поняла, что хочет гастролировать, а не учиться. Первым настоящим профессиональным опытом девушки стала группа «Капучино», в составе которого Лобода объездила Украину, исполняя джазовую программу на всевозможных площадках. Не остановившись на одном коллективе, девушка также стала играть в мюзикле «Экватор» и создала два проекта собственного авторства. Освоившись в новом качестве и почувствовав, что такой формат ей уже «маловат», Светлана на спор пошла прослушиваться на кастинг, объявленный Константином Меладзе. Как выяснилось, его целью была замена одной из участниц проекта «Виа Гра». Пройдя отбор из пяти сотен претенденток, Лобода стала одной из солисток трио в мае 2004 года. Всего через пять месяцев певица поняла, что бешеный график и «машинная» работа ей не подходят. Продюсеры порекомендовали ей заняться сольной карьерой, чем Светлана и занялась. Среди особенно заметных достижений следует отметить участие Лободы в 2009 году в конкурсе «Евровидение», где певица представляла Украину. Она смогла занять лишь 12-ое место, но вызвала к себе большой интерес, как публики, так и критиков.
Личная жизнь Светланы Лободы
Как и многие звезды шоу-бизнеса, Светлана Лобода не стремится раскрывать поклонникам подробности своей приватной жизни. Известно, что несколько лет она сожительствовала с хореографом из собственной труппы Андреем Царем, с которым рассталась без скандала и разбирательств в 2014 году. В 2011 году у пары родилась дочь, названная Евангелиной, которую певица воспитывает сама. Недавно в СМИ появилось предположение, что певица находится на 7-м месяце беременности. По версии журналистов она ждет второго ребенка от солиста Rammstein Тилля Линдемана. Слухи об их романе ходили и раньше. Светлана уже официально подтвердила, что ждет второго ребенка.
Интересные факты
Кроме своей главной профессии Светлана успела попробовать себя и в других областях. В ее послужном списке значатся такие специальности, как диджей, дизайнер и даже таксист
Говоря о вождении, стоит упомянуть, что Лобода прошла курсы экстремального вождения
Впрочем, она по-прежнему боится высоты. И, по ее собственным словам, фобия усилилась после случая, когда ей пришлось прыгать на «тарзанке
Дискография
2005 — Ты не забудешь
2008 — Не Ма4о
2017 — H2LO