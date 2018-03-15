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Pecha Kucha Night пройдет в «Безухове»
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Pecha Kucha Night пройдет в «Безухове» 

Собака 15 марта 2018
Фото: Собака
Печа-куча найт пройдет в кафе «Безухов» 22 марта. Об этом сообщают организаторы.
Печа-куча — это вечер, на котором выступают от 8 до 12 спикеров с разными темами, после чего происходит общение с гостями. Это неформальная конференция творческих людей, гибрид вечеринки и презентации.
Правило Печа-куча найт — 20×20. Двадцать слайдов за двадцать секунд. Каждое выступление длиться ровно 6 минут 40 секунд, потом столько же времени спикер отвечает на вопросы из зала.
Встреча состоится 22 марта в 19:00 в «Безухове» (Рождественская, 6).
Вход — 200 рублей.
Бронь столов по телефону 433-87-63
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