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Mercedes-Maybach Pullman обновился. Но нужно присмотреться
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Mercedes-Maybach Pullman обновился. Но нужно присмотреться 

Car.ru 15 марта 2018
Фото: Car.ru
6,5-метровая роскошная версия S-класса за полмиллиона евро обновилась. Совсем незначительно.
Если даже Mercedes-Maybach S-Class немного тесным кажется, то вам за версией Pullman. В принципе, 6,5-метровый седан получает не так и много изменений. Но даже они заслуживают того, чтобы про них рассказали и написали.
Этот роскошный и огромный Mercedes получил блистающую радиаторную решётка с вертикальными планками. Вдохновением послужил полосатый костюм. Такую впервые мы на Vision Mercedes-Maybach 6 видеть когда-то могли.
Величественный S-Class обрёл новые 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски с 10-ю отверстиями, знакомыми нам по прежнему Maybach. Как и в случае с более короткой версии, есть возможность выбрать двухцветную окраску кузова, в то время как салон тоже отличается новыми оттенками. Так, обратите внимание на коричневый, серый и сочетание бежевого с тёмно-синим.
Лимузин имеет электрическую перегородку, отделяющую VIP-пассажиров от водителя. Понятно, что места для ног тут просто невероятно много. Отныне аудиосистема создаст две звуковые зоны, потому, в зависимости от занимаемого ряда, сможете слушать музыку определённую, которая нравится вам.
Наконец, про мощный мотор. Здесь установлен 6,0-литровый двигатель с парой турбокомпрессоров. Он обеспечивает 630 лошадиных сил на выходе и 1000 Нм. Новенький Pullman с места набирает 100 км/чза шесть с половиной секунд. Не менее важным является расход топлива: V12 нуждается в 14,6 литрах на 100 км пути.
Посвежевший Mercedes-Maybach Pullman обходится станет примерно в 500 000 евро. Версия бронированная должна будет вскоре последовать, и, вероятно, она окажется почти в три раза дороже.
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