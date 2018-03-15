Маленькая модница: звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова вышла в свет с подросшей красавицей-дочкой 

Дарья Сагалова с дочкой пресс-служба Алексей Чадовпресс-служба Анна Семенович пресс-служба Марюс Вайсберг, Наталья Бардо, Алексей Чадовпресс-служба Марюс Вайсберг и Наталья Бардопресс-служба Наталья Бардо и Алексей Чадовпресс-служба Юлия Топольницкаяпресс-служба Михаил Галустян пресс-служба Игорь Жижикинпресс-служба Наталья Бардопресс-служба Андрей Родной с женой пресс-служба Екатерина Волкова пресс-служба Катрин Ассипресс-служба Иван Чуйковпресс-служба Павел Деревянкопресс-служба Никита Тарасов с женой пресс-служба Сергей Белов с женой пресс-служба Яна Крайновапресс-служба Тимур Еремеевпресс-служба Актеры «Улетного экипажа»пресс-служба В кинотеатре «Фитиль» состоялась светская премьера комедийного сериала «Улетный экипаж». Историю о приключениях экипажа «Восторг Авиа» представил режиссер Марюс Вайсберг, для которого эта работа стала первым телепроектом. Компанию ему составили исполнители главных ролей: Алексей Чадов, Наталья Бардо, Никита Тарасов, Юлия Топольницкая, Яна Крайнова и другие. Актриса Дарья Сагалова взяла с собой на премьеру 6-летнюю дочку Лизу. Поддержать своих коллег и друзей на премьеру пришли звезды кино и телевидения: Михаил Галустян, Павел Деревянко, Анна Семенович, Екатерина Волкова и другие. Анна Семенович Марюс Вайсберг, Наталья Бардо Сериал «Улетный экипаж» стартует на канале СТС с 26 марта. Смотри больше фото с премьеры в нашей галерее. Чей звездный образ понравиля тебе больше всего? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:пресс-служба