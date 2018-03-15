Путешествие в мир стихов и сказок совершили читатели библиотеки на Дмитровке

Мероприятие, приуроченное к юбилею детского писателя Сергея Михалкова , прошло 14 марта в библиотеке № 29 на Дмитровском шоссе. Юные читатели совершили путешествие в мир стихов и сказок Михалкова. Об этом рассказал заведующий библиотекой Александр Федоров

— Наши гости узнали интересные факты из биографии писателя, с удовольствием вспомнили самые известные его произведения, посмотрели мультфильм «Жадный богач» и отрывок из фильма «Новые похождения Кота в сапогах», — пояснил Федоров.

Напомним, библиотека № 29 расположена по адресу Дмитровское шоссе, д. 50/1. (мю)