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ТОП-5 фактов о новом женихе Эммы Уотсон
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ТОП-5 фактов о новом женихе Эммы Уотсон 

Popcake.tv 15 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Эмма Уотсон осенью рассталась со своим возлюбленным Уильямом Найтом после двух лет отношений. Но актриса явно не грустит по этому поводу и нашла замену бывшему. Им стал американский актер и музыкант Корд Оверстрит. Сегодня в нашей статье ТОП-5 фактов о новом женихе Уотсон. Факт №
Корд Оверстрит родился в творческой семье. Он третий ребенок из шести в их семье. Его родители были кантри-музыкантами, от этого у молодого парня такое необычное имя. «Корд» произошло от английского «Аккорд» (Chord) — созвучие из трёх и более разновысотных музыкальных звуков
Факт №
В подростковом возрасте мальчик подрабатывал моделью и даже снялся в рекламном ролике для обувного бренда. Для того чтобы получить свою первую небольшую роль в качестве актера, Корду потребовалось два года упорной работы над собой и услышать миллион отказов от продюсеров.
Факт № В году ходили слухи, что парень встречается с Тейлор Свифт, которая в то время только завоевывала популярность. Однако, через пару месяцев пара прекратила появляться вместе на мероприятиях, после чего журналисты утверждали, что Тейлор не готова была к серьезным отношениям.
Факт №
Невероятную популярность парень получил в благодаря известному сериалу, где Оверстрит играл роль Сэма Эванса. Начиная с четвертого сезона музыканта включили в статус постоянного актера проекта.
Факт №
Родной брат Корда — Нэш является солистом известной американской рок-группы «Hot». У Корда также еще братьев и сестер в семье. ;
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