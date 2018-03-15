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Мосгорсуд признал отказ в иске вдов персонажей «Движения вверх» законным
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Мосгорсуд признал отказ в иске вдов персонажей «Движения вверх» законным 

Аргументы и Факты 15 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Мосгорсуд признал законным отказ в иске вдовы игрока сборной СССР по баскетболу Александра Белова Александры Овчинниковой и вдовы тренера команды Владимира Кондрашина Евгении к студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова из-за использования образов баскетболистов в фильме «Движение вверх», передает ТАСС.
Отмечается, что суд не нашел в сценарии нарушений в использовании данных о частной жизни спортсменов.
Ранее Пресненский районный суд Москвы рассмотрел и отказал в удовлетворении иска родственников спортсменов, образы которых использовались в фильме «Движение вверх», с требованием запретить распространение информации о частной жизни баскетболистов.
Суд установил, что в июне 2016 года истцам с целью ознакомления был направлен сценарий фильма «Движение вверх». В сценарии содержалось описание реальных и вымышленных событий, которые имели место в 1970-1972 годы, отражающие успехи сборной СССР по баскетболу и победу команды в финале Олимпиады-1972 в Мюнхене над сборной США.
Кроме того, в сценарии были описаны обстоятельства, содержащие данные о частной жизни баскетболистов, которые были включены без согласия истцов. При рассмотрении дела ответчик внес изменения в сценарий с учетом обстоятельств, изложенных в иске, но истцы изложили новые требования.
Представитель ответчика на суде не признал исковые требования, сославшись на то, что в сценарий ранее уже вносились изменения по просьбе истца. Он также пояснил, что сюжет был основан на реальных событиях, но обстоятельства и действия персонажей — художественный вымысел и результат творческого труда авторов а не биографические факты действующих лиц. Представитель ответчика подчеркнул, что эта информация не является документальным воспроизведением фактов биографии.
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